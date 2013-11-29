Меркель: Германия поговорит с Россией, чтобы перед Украиной не было выбора “или-или”

Брюссель . Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что ЕС будет говорить с РФ, чтобы не было перед Украиной выбора “или-или” в пользу Европы или России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Меркель заявила на брифинге для немецких журналистов.

“Мы как Европейский Союз должны поговорить с Россией, чтобы избежать “мы или они” подхода в отношении Украины. Это займет много времени, и здесь как раз роль для Германии, которую она может сыграть”, - сказала канцлер.

“Двери для Украины остаются открытыми. Европа и в дальнейшем будет предоставлять Украине газ. От Украины зависит, когда она будет готова предпринять шаг вперед. Мы имеем условия, которые выдвигаются к членам Союза. Мы не можем допустить ситуации, чтобы к Украине не было никаких требований”, - сказала она.

Меркель также сказала, что процесс к подписанию Соглашения об ассоциации может занять достаточно много времени.

“Временных рамок нет. Этот исторический процесс может тянуться долго”, - сказала Меркель.

Она также выразила разочарование тем, что усилия Германии направленные на то, чтобы бывший украинский премьер-министр Юлия Тимошенко выехала на лечение в Германию, не были успешными.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 ноября, Украина не подписала на саммите в Вильнюсе Соглашение об ассоциации с ЕС.