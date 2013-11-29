Янукович намерен подписать соглашение с ЕС "в ближайшей перспективе"

Вильнюс. Президент Украины Виктор Янукович подтверждает намерения Украины в ближайшей перспективе подписать Соглашение об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович заявил во время выступления на пленарном заседании Саммита инициативы «Восточное партнерство» в Вильнюсе.

«Украина и ЕС вышли на завершающий этап заключения Соглашения об ассоциации. Убежден, это откроет новую страницу в развитии Украинского государства, переведет на качественно новый уровень наши отношения с ЕС и его государствами-членами. Я подтверждаю намерения Украины в ближайшей перспективе подписать Соглашение об ассоциации», - заявил Янукович.

Он отметил, что Украина совместно с Европейским Союзом уже более шести лет идет непростым курсом переговоров и поиска компромиссов. На этом пути нам осталось сделать лишь несколько решающих шагов. Речь идет о необходимости подготовки предпосылок, которые обеспечат максимальные результаты от имплементации Соглашения.

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Янукович убежден, что Украина и ЕС достойно пройдут этот завершающий этап. Его главной задачей должно быть осуществление программы совместных мероприятий, направленных на адаптацию экономики Украины к новым реалиям.

По его словам, Украина сегодня должна, в том числе в связи с новыми торгово-экономическими обстоятельствами, готовиться не только к своевременной имплементации Соглашения об ассоциации, но и к минимизации негативных последствий начального периода, которые, безусловно, почувствуют на себе наименее защищенные слои украинцев.

Это требует нашей совместной работы над программой экономической помощи Украине, которая позволит нам осуществить подготовку к подписанию Соглашения.

По нашему мнению, такая программа должна стать результатом совместных усилий Украины и ЕС, отметил Янукович.

«Уверен, в результате этой работы будут сняты существующие противоречия, что даст возможность подписать Соглашение и двигаться по определенному стратегическому пути европейской интеграции без серьезных потерь для экономики Украины», - отметил Янукович.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство решило приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС. В связи с этим решением в разных городах Украины и мира начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Сегодня в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.