Янукович назвал условия ассоциации с ЕС

Вильнюс. Президент Украины Виктор Янукович назвал пять шагов, которые могли бы быть осуществлены Европейским Союзом навстречу Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил во время выступления на пленарном заседании Саммита инициативы «Восточное партнерство» в Вильнюсе.

Как заявил Президент, «к сожалению, в последнее время Украина оказалась один на один с серьезными финансово-экономическими проблемами. Поэтому уже сегодня мы нуждаемся в решительных шагах наших европейских партнеров навстречу Украине в вопросе разработки и реализации программы финансово-экономической помощи с использованием всех имеющихся механизмов и ресурсов как институтов, так и государств-членов ЕС».

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Среди таких мер, по словам Януковича, «могли бы быть следующие. Первое - разблокирование программ бюджетной секторной поддержки ЕС, выделение ресурсов макрофинансовой помощи.

Второе. Действенная поддержка со стороны международных финансовых институтов. В этом контексте Украина заинтересована в как можно скорейшем возобновлении эффективного взаимодействия на приемлемых условиях с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Третье. Пересмотр Евросоюзом торговых ограничений по отдельным позициям украинского экспорта, в том числе введенных еще в прошлом веке.

Четвертое. Рассчитываем на активное участие ЕС и международных финансовых институтов в модернизации украинской газотранспортной системы как ключевого элемента европейской энергетической сети, а также обеспечении всеми надлежащими средствами и механизмами Европейского Союза энергетической независимости Украины.

Надеемся на пересмотр позиции стран-членов ЕС относительно строительства экономически необоснованных мощностей по транспортировке природного газа в Европу в обход Украины.

Пятое. Отдельной важной составляющей этой работы должен стать согласованный план действий с целью снятия противоречий и урегулирования проблем в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией и другими членами Таможенного союза, которые связываются с созданием зоны свободной торговли между Украиной и ЕС».

«В этой связи был бы благодарен за вашу поддержку в вопросе начала соответствующего сотрудничества в формате Украина - ЕС – Россия», - сказал Янукович.

Он также отметил, что «период после Вильнюса дополнительные усилия будут нужны и на других направлениях нашего взаимодействия с целью еще более амбициозного приближения государств-партнеров к Евросоюзу».

По его словам, среди таких направлений безусловным приоритетом является безвизовый режим. Уверен, что наиболее показательным шагом, который бы свидетельствовал, что ЕС в действительности готов открыть для нас свои двери, стало бы введение без промедлений безвизового режима для граждан Украины. В свою очередь, мы готовы как можно быстрее завершить выполнение соответствующего Плана действий. Рассчитываем на понимание, поддержку и солидарность со стороны ЕС в этом крайне важном вопросе».

«В завершение хочу еще раз подчеркнуть: Украина четко придерживается своего европейского выбора. А следовательно - рассчитывает на солидарность и поддержку со стороны Европейского Союза, его государств-членов, а также стран-партнеров», - заявил Янукович.

Напомним, в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

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