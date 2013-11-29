"1+1 Media" назвали HR-брендом года

В четверг, 28 ноября, стало известно, что бренд "1+1 Media" завоевал золото в номинации "Украина" по версии проекта “Премия HR-бренд Украина”, сообщает ТСН.

Телекомпанию 1+1 назвали лучшей за успешную работу как работодателя. Это признание успеха компании в бизнес-сообществе, среди экспертов и коллег, клиентов и соискателей.

Всего за престижную награду боролись 38 компаний. Главным критерием, по которому определяли лучшую компанию, стали условия труда для персонала. Медицинское страхование, удобный экологический офис, хорошие возможности карьерного роста внутри компании. Ведь первыми о вакансии узнают сотрудники 1+1.