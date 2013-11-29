Двери для украинского народа в ЕС открыты - Грибаускайте

Вильнюс. Президент председательствующей в Евросоюзе Литвы Даля Грибаускайте заявляет, что двери для украинского народа в Европейском Союзе остаются открытыми и все зависит от украинских политических элит и правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции после завершения саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе, на котором Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

“Все находится в руках Украины, если они хотят подписать. Сегодня мы видим, что Украина в одностороннем порядке приостановила движение к ЕС, а ЕС хочет помочь украинскому народу на пути усиления демократии, прав человека”, - сказала Президент Литвы.

“Сегодня мы как европейцы вместе с украинским народом. Двери остаются открытыми для более глубокой интеграции ЕС для украинского общества. Все зависит от украинских политических элит. Элиты и правительство еще могут изменить свое решение. И мы верим, что Украина будет готова подписать Соглашение об ассоциации задолго до саммита «Восточного партнерства» в Риге”, - добавила Грибаускайте.

По словам Президента Литвы, Украина должна выполнить все критерии для подписания соглашения. “Эти критерии известны Украине и никакие новые критерии выдвигаться Украине не будут”, - сказала она.

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