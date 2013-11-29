Баррозу: трехсторонние консультации Украина-Россия-ЕС по Соглашению неприемлемы

Вильнюс. Трехсторонние консультации Украина-Россия-ЕС по Соглашению об ассоциации неприемлемы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам в Вильнюсе глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу после саммита «Восточного партнерства».

Баррозу напомнил, что со стороны Украины прозвучало предложение провести трехсторонние переговоры относительно подписания Соглашения с ЕС.

«Это неприемлемо», - сказал Баррозу, отметив, что когда речь идет о двусторонних переговорах, третья сторона - лишняя.

“Когда говорят о трехсторонних консультациях, это неприемлемо. Мы уважаем суверенитет всех стран. Мы уже парафировали Соглашение об ассоциации с Украиной как суверенным государством. Нам не нужен трехсторонний формат для двусторонних отношений”, - сказал Баррозу.

«Когда мы ведем переговоры между ЕС и Южной Кореей, то мы это делаем на двустороннем уровне, а не в трехстороннем формате. Времена ограниченного суверенитета уже закончились. Не должно быть права вето третьих стран”, - добавил он.

При этом Баррозу отметил, что трехсторонние консультации уже проходили по энергетическим вопросам между Россией как поставщиком газа, Украиной как транзитной страной и ЕС как потребителем российского газа.

По словам президента Европейского совета Германа ван Ромпея, Евросоюзу нужны крепкие отношения с Россией, которая должна понимать, что чем лучше странам - соседям России, тем лучше для нее самой.

“Такого типа усиленные отношения между ЕС и его соседями и в интересах России. Россия для ЕС является стратегическим партнером”, - сказал Ромпей.

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