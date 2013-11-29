Глава Европарламента сомневается в возможности быстрого подписания соглашения с Украиной

Вильнюс. Президент Европарламента Мартин Шульц подверг сомнению возможность быстрого подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС с Президентом Украины Виктором Януковичем, однако призвал Евросоюз не закрывать двери для Украины.

В эксклюзивном интервью УНИАН после завершения саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе Шульц также призвал с пониманием отнестись к причинам, которые вынудили Януковича отказаться от подписания соглашения в Вильнюсе.

“Я не могу предсказать ситуацию, что соглашение будет подписано в ближайшем будущем. Я был бы очень удивлен, если бы кто-то хотел подписать соглашение очень быстро. Сегодня была возможность это сделать, но есть причины, почему это не было сделано”, - сказал Шульц.

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“Украина имеет большие проблемы - финансовые, энергетические, и находится под давлением, чтобы эти проблемы срочно решить. ЕС не может и не будет частично решать эти вопросы за Украину. Поэтому я понимаю решение, сделанное в Киеве, - не подписывать ассоциацию”, - заявил Шульц.

“Я хочу обратиться к нам, европейцам, не закрывать двери в Европу для Украины”, - призвал Шульц.