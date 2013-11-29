Янукович рассказал о важности переговоров в треугольнике Украина - ЕС - Россия

Президент Украины Виктор Янукович отмечает важность налаживания конструктивных отношений в треугольнике Украина - ЕС - Россия.

Об этом он сказал в комментарии журналистам после завершения встречи с Президентом Французской Республики Франсуа Олландом в Вильнюсе, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Все, что нам необходимо сделать для того, чтобы построить нормальные отношения в формате ЕС - Украина - Россия - это наша обязанность и наш большой интерес», - сказал Янукович.

Он отметил, что без обсуждения путей решения проблемных вопросов, которые сейчас есть в Украине, будет трудно двигаться вперед.

«Для нас очень важно, что сейчас эта остановка и этот тайм-аут открывают нам новые возможности», - сказал Янукович.

Как сообщал УНИАН, в пятницу в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

В то же время глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу после саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе заявил, что трехсторонние консультации Украина-Россия-ЕС относительно соглашения об ассоциации неприемлемы.

Баррозу напомнил, что со стороны Украины прозвучало предложение провести трехсторонние переговоры относительно подписания Соглашения с ЕС. «Это неприемлемо», - сказал Баррозу, отметив, что когда речь идет о двусторонних переговорах, третья сторона - лишняя.

“Когда говорят о трехсторонних консультациях, это неприемлемо. Мы уважаем суверенитет всех стран. Мы уже парафировали Соглашение об ассоциации с Украиной как суверенным государством. Нам не нужен трехсторонний формат для двусторонних отношений”, - сказал Баррозу.

«Когда мы ведем переговоры между ЕС и Южной Кореей, то мы это делаем на двустороннем уровне, а не в трехстороннем формате. Времена ограниченного суверенитета уже закончились. Не должно быть права вето третьих стран”, - добавил он.