Арбузов предложил ЕС создать “дорожную карту” по подписанию ассоциации

Вильнюс . Первый вице-премьер Сергей Арбузов заявил, что Украина предлагает ЕС создать двустороннюю комиссию для разработки “дорожной карты” по подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арбузов сказал журналистам после завершения саммита “Восточного партнерства”.

Он отметил, что это может быть и двусторонняя комиссия, но в случае необходимости при согласии сторон, к переговорному процессу могут приобщить и Россию. Он надеется, что «работа такой комиссии позволит подписать Соглашение об ассоциации уже в ближайшее время».

“Комиссия двусторонняя, при необходимости трехсторонняя, если это будет касаться не только Украины, но и России”, - сказал Арбузов, отметив, что сегодня ЕС выступил против привлечения России. По словам Арбузова, если будет создана двусторонняя комиссия и будут возникать вопросы относительно сотрудничества с Россией, то «приобщение третьей стороны возможно”.

Он надеется, что работа такой комиссии позволит подписать Соглашение об ассоциации уже в ближайшее время.

Также он отметил, что сегодня ничего страшного не произошло. И когда делегация вернется в Киев, они будут объяснять это людям.

“Самое страшное, что произошло, — мы не успели к 29-му, все другое... будем работать”, - сказал Арбузов, добавив, что украинская делегация работала на позитив.

Отвечая на вопрос, как он оценивает итоги саммита, Арбузов отметил: “Нормально, единственное, что плохо, мы не успели к 29-му. Все другое будем продолжать, будем работать в том направлении, которое задал Президент и, если вы слышали его сегодня, он сказал, что не отказывается от этого курса”.

На вопрос, сколько, по его мнению, будет работать такая комиссия, он отметил, что это может быть и неделя, и месяц.

“Как только заработает комиссия, как только появится “дорожная карта”, сразу начнем работать”, - сказал Арбузов.

В то же время он уклонился от ответа на вопрос, отвечает ли действительности информация о том, что Европейский Союз отказался подписывать Соглашение об ассоциации весной, как предлагала Украина.

“Мы были ориентированы на 29-е. И сегодня должно было состояться подписание. Подпишем по готовности”, - сказал Арбузов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 ноября, в Вильнюсе прошел саммит «Восточного партнерства». В ходе саммита прошла церемония парафирования соглашений об ассоциации между ЕС и странами «Восточного партнерства», в частности, Грузией и Молдовой. Также во время саммита "Восточного партнерства" Азербайджан и ЕС подписали соглашение о либерализации визового режима.

Никаких документов с Украиной подписано не было.

Справка УНИАН. Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» в ноябре 2013 года.

21 ноября 2013 года Кабинет министров Украины принял распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

В то же время Кабмин поручил возобновить активный диалог с Российской Федерацией.