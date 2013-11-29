Премьер-министр Италии назвал исторической ошибкой отказ Киева подписать Соглашение с ЕС

Отказ Киева подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом на саммите в Вильнюсе может стать исторической ошибкой для Украины, однако ЕС обязан предоставить Киеву свободу выбора и найти баланс в отношениях с Москвой, заявил премьер-министр Италии Энрико Летта на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам саммита «Восточного партнерства», передает РИА «Новости».

"Мы были близки, создали все условия для подписания (соглашения об ассоциации Украины с ЕС), но потом произошла пауза, которая внесла изменения. Я встречался с Президентом Украины Виктором Януковичем и сказал ему, что дверь для Украины в ЕС остается открытой, и отказ подписать соглашение об ассоциации с ЕС после всей подготовки было исторической ошибкой", - сказал он.

По его словам, Украина и Европа имеют очень много общего, поэтому Италия намерена активизировать работу в направлении сближения Киева и ЕС во время своего председательства в Евросоюзе во второй половине 2014 года. В тоже время итальянский премьер назвал позитивным фактом парафирование соглашений об ассоциации между ЕС и Грузией и Молдовой.

"Очевидно, что мы должны избегать того, чтобы такие страны как Украина были обязаны делать альтернативный выбор, разрывая отношения с другим партнером", - добавил Летта.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» в ноябре 2013 года.

21 ноября 2013 года Кабинет министров Украины принял распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Сегодня, 29 ноября, в Вильнюсе прошел саммит «Восточного партнерства». В ходе саммита состоялась церемония парафирования соглашений об ассоциации между ЕС и странами «Восточного партнерства», в частности, Грузией и Молдовой. Также во время саммита "Восточного партнерства" Азербайджан и ЕС подписали соглашение о либерализации визового режима.

Подписание документов с Украиной не состоялось.