Соглашение об ассоциации с ЕС подпишут в марте, заявляют в Партии регионов

Соглашение об ассоциации с ЕС будет подписано в марте 2014 года.

Об этом заявил народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, председатель Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины Владимир Макеенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПР, по его словам, исходя из заключительной декларации, принятой по итогам Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», можно говорить о том, что Украина подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС в марте 2014 года.

«Принятая совместная декларация на саммите «Восточного партнерства» свидетельствует о том, что в марте 2014 Соглашение об ассоциации с ЕС будет подписано», - сказал политик.

Он отметил: «То, что евроинтеграционный курс и подписание соглашения остается для Украины неизменным и приоритетным, подтвердил и Президент».

«Сейчас важно решить и снять все проблемные вопросы, – сказал Макеенко. – И, как мы знаем, уже в ближайшее время Украина и Европейская комиссия вернутся к их обсуждению».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 ноября, в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

В то же время, участники саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе приняли совместную декларацию, в которой отмечается “беспрецедентная общественная поддержка” политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Евросоюзом.

Участники Вильнюсского саммита принимают к сведению решение украинского правительства временно приостановить процесс подготовки и подписания Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС. “Они также принимают во внимание беспрецедентную общественную поддержку политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС”, - говорится в декларации.

“ЕС и Украина заявляют о своей верности подписанию этого соглашения на основе решительных действий, значительного прогресса в трех сферах, о которых было заявлено на саммите Украина-ЕС в 2013 году. К настоящему времени уже значительный прогресс был достигнут”, - отмечается в документе.