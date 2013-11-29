Азаров: у власти не было другого выхода, как приостановить соглашение с ЕС

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что у власти не было другого выхода, как приостановить Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Не могу не прокомментировать то, что проходило на этой неделе в стране. И, прежде всего, надо отметить, что мнения высказывались самые разные. В Киеве проходили манифестации в поддержку соглашения с ЕС, они также имели место и в других городах, однако очень много было и выступлений в поддержку решения правительства»,- сказал премьер.

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И если брать последние данные социологии, то, по его словам, мнения разделились примерно пополам.

«И это надо иметь в виду, когда в СМИ муссируется тезис о якобы 100% неподдержке решения правительства. Еще раз говорю, что решение было вынужденное, у нас не было другого выхода, и время, безусловно, докажет нашу правоту», - подчеркнул Азаров.

Как известно, сегодня, 29 ноября, в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.