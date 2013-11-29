Анонс на 2 декабря

* Состоится двухдневная конференция на тему: «Е-Управление: практика внедрения локальных инициатив». Организатор: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Координатор проектов ОБСЕ в Украине. Партнеры мероприятия: Национальная академия госуправления при Президенте Украины, Одесская и Волынская областные госадминистрации, Винницкий и Луганский горсоветы. Участники: председатель Комитета ВРУ по вопросам информатизации и ИКТ Валерий Омельченко, Посол, координатор проектов ОБСЕ в Украине Мадина Джарбусинова, председатель Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации Петр Яцук, член Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности Ольга Белькова, президент национальной академии госуправления при Президенте Украины Юрий Ковбасюк, президент Фонда «Восточная Европа» Виктор Лях.

* Пресс-конференция на тему: «Евромайдан: послесловие». Участники: полевой командир Майдана-2004 Тарас Стецькив; народный депутат Украины Анна Герман. Приглашен лидер общественной инициативы «Третья Украинская республика» Юрий Луценко.

* Состоится видеомост Киев-Москва на тему: «Итоги саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе». Участники в Москве: Александр Гусев, руководитель Центра стратегического развития стран СНГ Института Европы РАН; Александр Гузин, зам.зав.кафедрой стран постсоветского зарубежья Российского государственного гуманитарного университета. В Киеве: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Евгений Копатько, учредитель и руководитель компании Research & Branding Group.

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