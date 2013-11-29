Посол США предупреждает о "серьезных последствиях" в случае разгона Евромайдана

Соединенные Штаты Америки предостерегают украинскую власть от применения силы против митингующих в Киеве и предупреждают о серьезных последствиях для двусторонних отношений в случае разгона Евромайдана.

Об этом в интервью украинской службе “Голоса Америки” заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт.

“Для Соединенных Штатов свобода высказывания и свобода слова, и свобода прессы - фундаментальные принципы. Мы постоянно повторяем, что это наш высший приоритет. Уважение к этим ценностям - одна из основ наших стратегических двусторонних взаимоотношений. Отход от этих принципов будет иметь серьезные последствия”, - заявил дипломат.

Пайетт также сказал, что украинская власть проинформирована о позиции Соединенных Штатов: “Мы очень четко объяснили и публично, и лично, что демонстрации, которые проходили на этой неделе, - это позитивный факт, который свидетельствует о силе демократии в Украине, и его необходимо уважать".

"Еще раз отмечаю, мы убеждены, что манифестации общественных активистов, которые уже неделя проходят в Киеве и по всей стране, - очень позитивный знак для будущего украинской демократии, это позитивный знак прочности гражданского общества Украины, и это позитивный знак для Президента Януковича, что его администрация не допустила значительных проявлений насилия. И очень важно и в дальнейшем придерживаться этого принципа”.

Дипломат также осудил нападения на работников масс-медиа, которые произошли сегодня в Киеве.

“Мы очень резко осуждаем атаки на журналистов, в частности, и сегодняшние нападения. Это очень неприятные случаи”, - заявил посол.

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