Евромайдан утвердил резолюцию с требованием отставки Януковича

1 декабря в 12.00 на Майдане Незалежности в Киеве начнется народное вече, где будут определены дальнейшие действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в резолюции митинга в поддержку евроинтеграции, который проходит на Майдане Незалежности.

Резолюцию обнародовала певица Руслана Лыжычко.

В резолюции отмечается: “Виктор Янукович, который испортил нашу судьбу - членство Украины в Евросоюзе, он заслуживает на отставку... Первым нашим шагом мы предлагаем создать координационный совет из числа известных общественных деятелей, студенчества, политиков и констатировать, что Президент, Верховная Рада, Кабинет министров оказались не в состоянии реализовать стратегический курс Украины... Мы требуем отставки Президента Януковича, прекращения политических репрессий”.

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