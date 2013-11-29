ТОП-10 (29 ноября)

На саммите в Вильнюсе Украина не подписала ни одного соглашения

В двух областях России зафиксированы новые вспышки африканской чумы

Янукович назвал условия ассоциации с ЕС

ЕС даст Украине 88 млн евро бюджетной поддержки в 2014 году

Двери для украинского народа в ЕС открыты - Грибаускайте

Дефицит госбюджета в январе-октябре вырос в 1,2 раза

Доля иностранного капитала в банковской системе Украины сократилась до 33,7%

Просроченная задолженность по банковским кредитам выросла на 2,9%

Участники саммита в Вильнюсе поддержали обязательство подписать ассоциацию с Украиной

Украина и ЕС в ближайшее время проведут двусторонние переговоры

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На саммите в Вильнюсе Украина не подписала ни одного соглашения

Вильнюс. В Вильнюсе завершилась церемония парафирования соглашений об ассоциации между ЕС и странами «Восточного партнерства», в частности, Грузией и Молдовой, однако с Украиной никаких соглашений подписано не было.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас Президент Украины Виктор Янукович принимает участие в пленарном заседании саммита инициативы «Восточное партнерство».

Перед началом заседания глава государства кратко пообщался с Президентом Европейского парламента Мартином Шульцем, а также с премьер-министром Дании Хелле Торнинг-Шмидт.

Руководители Европейского Союза - Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу, Президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей и Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте перед началом Саммита приветствовали главу Украинского государства рукопожатием.

Также Янукович принял участие в церемонии фотографирования глав государств и правительств - участников саммита.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о новом Соглашении об ассоциации, которое предусматривает также создание углубленной зоны свободной торговли.

Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

15 мая Европейская комиссия приняла проект решения Совета Европейского Союза о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года.

Однако 21 ноября Кабинет министров Украины принял распоряжение, которым приостановил подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

26 ноября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что будет принимать участие в саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе. Янукович отметил, что Киев не меняет курс на евроинтеграцию, но подписание Соглашения с ЕС возможно лишь тогда, когда Украина будет экономически к этому готова.

По всей стране с 21 ноября проходят массовые акции протеста сторонников евроинтеграции.

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В двух областях России зафиксированы новые вспышки африканской чумы

Москва. В двух областях РФ – Смоленской и Ростовской, - расположенных в непосредственной близости к территории Украины, зафиксированы новые вспышки Африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

«Африканская чума свиней продолжает распространяться среди диких кабанов на территории Ростовской и Смоленской областях», - говорится в сообщении.

В Ростовской области вирус АЧС выявлен при исследовании областной ветеринарной лаборатории патологического материала, отобранного от 3 павших кабанов, обнаруженных в Чертковском районе, а также кабана, добытого в Боковском районе.

Кроме этого, в Смоленской области вирус АЧС выявлен при исследовании патологического материала, отобранного от добытых в рамках регулирования численности кабанов на территории Сафоновского, Вяземского и Хиславичского районов.

Ранее АЧС на территории Хиславичского района Смоленской области, Чертковского и Боковского районов Ростовской области не регистрировалась.

В настоящее время в очагах работают специалисты госветслужб Ростовской и Смоленской областей под контролем территориальных управлений Россельхознадзора, первоочередные мероприятия проведены.

Как сообщал УНИАН, 15 октября Украина и РФ в ходе 10-го заседания Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии договорились о создании трехсторонней чрезвычайной комиссии с участием Беларуси по ликвидации африканской чумы свиней (АЧС).

С начала года в России зафиксировано более 60 очагов АЧС. Также отмечались вспышки этого заболевания в Беларуси.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в конце августа сообщило об усилении контроля на границах с Российской Федерацией и Республикой Беларусь из-за угрозы занесения возбудителя африканской чумы свиней.

По информации Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины случаев заболевания животных на украинской территории в этом году зафиксировано не было.

По данным Госветфитослужбы, правительство приняло необходимые меры для предотвращения распространения АЧС на территории Украины. В частности, запрещен ввоз в Украину восприимчивых к АЧС животных, продукции и сырья из Беларуси и федеральных округов России, где зафиксировано заболевание. Также Украина запретила использование пищевых отходов для корма сельскохозяйственных животных, в том числе свиней.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животных с подозрением на это заболевание уничтожают. Для человека АЧС опасности не представляет.

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Янукович назвал условия ассоциации с ЕС

Вильнюс. Президент Украины Виктор Янукович назвал пять шагов, которые могли бы быть осуществлены Европейским Союзом навстречу Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил во время выступления на пленарном заседании Саммита инициативы «Восточное партнерство» в Вильнюсе.

Как заявил Президент, «к сожалению, в последнее время Украина оказалась один на один с серьезными финансово-экономическими проблемами. Поэтому уже сегодня мы нуждаемся в решительных шагах наших европейских партнеров навстречу Украине в вопросе разработки и реализации программы финансово-экономической помощи с использованием всех имеющихся механизмов и ресурсов как институтов, так и государств-членов ЕС».

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Среди таких мер, по словам Януковича, «могли бы быть следующие. Первое - разблокирование программ бюджетной секторной поддержки ЕС, выделение ресурсов макрофинансовой помощи.

Второе. Действенная поддержка со стороны международных финансовых институтов. В этом контексте Украина заинтересована в как можно скорейшем возобновлении эффективного взаимодействия на приемлемых условиях с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Третье. Пересмотр Евросоюзом торговых ограничений по отдельным позициям украинского экспорта, в том числе введенных еще в прошлом веке.

Четвертое. Рассчитываем на активное участие ЕС и международных финансовых институтов в модернизации украинской газотранспортной системы как ключевого элемента европейской энергетической сети, а также обеспечении всеми надлежащими средствами и механизмами Европейского Союза энергетической независимости Украины.

Надеемся на пересмотр позиции стран-членов ЕС относительно строительства экономически необоснованных мощностей по транспортировке природного газа в Европу в обход Украины.

Пятое. Отдельной важной составляющей этой работы должен стать согласованный план действий с целью снятия противоречий и урегулирования проблем в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией и другими членами Таможенного союза, которые связываются с созданием зоны свободной торговли между Украиной и ЕС».

«В этой связи был бы благодарен за вашу поддержку в вопросе начала соответствующего сотрудничества в формате Украина - ЕС – Россия», - сказал Янукович.

Он также отметил, что «период после Вильнюса дополнительные усилия будут нужны и на других направлениях нашего взаимодействия с целью еще более амбициозного приближения государств-партнеров к Евросоюзу».

По его словам, среди таких направлений безусловным приоритетом является безвизовый режим. Уверен, что наиболее показательным шагом, который бы свидетельствовал, что ЕС в действительности готов открыть для нас свои двери, стало бы введение без промедлений безвизового режима для граждан Украины. В свою очередь, мы готовы как можно быстрее завершить выполнение соответствующего Плана действий. Рассчитываем на понимание, поддержку и солидарность со стороны ЕС в этом крайне важном вопросе».

«В завершение хочу еще раз подчеркнуть: Украина четко придерживается своего европейского выбора. А следовательно - рассчитывает на солидарность и поддержку со стороны Европейского Союза, его государств-членов, а также стран-партнеров», - заявил Янукович.

Напомним, сегодня в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

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ЕС даст Украине 88 млн евро бюджетной поддержки в 2014 году

Европейский Союз предоставит Украине 88 млн евро финансовой помощи по программе бюджетной поддержки в следующем году, сообщила журналистам начальник отдела евроинтеграции, сотрудничества с МВФ, СНГ и другими международными организациями департамента долговой и международной финансовой политики министерства финансов Украины Людмила Дмитриева.

“Мы вчера получили письмо, в котором Еврокомиссия подтверждает предоставление 88 млн евро бюджетной поддержки. ЕС продолжает поддержку Украины”,- сказала она.

По словам представителя Минфина, эти средства будут получены на счета министерства в следующем году и зачислены в специальный фонд госбюджета, а потом будут перечислены в пользу получателей.

“Это бюджетная поддержка по одному из шести соглашений с ЕС, которые уже имеются. На стадии подписания еще три. Из 160 млн, которые мы могли получить в этом году, мы можем получить 88 млн на такие направления, как устранение технических барьеров в торговле, транспорт, экология, энергетика, управление границами”, - добавила Дмитриева.

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Двери для украинского народа в ЕС открыты - Грибаускайте

Вильнюс. Президент председательствующей в Евросоюзе Литвы Даля Грибаускайте заявляет, что двери для украинского народа в Европейском Союзе остаются открытыми и все зависит от украинских политических элит и правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции после завершения саммита “Восточного партнерства” в Вильнюсе, на котором Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

“Все находится в руках Украины, если они хотят подписать. Сегодня мы видим, что Украина в одностороннем порядке приостановила движение к ЕС, а ЕС хочет помочь украинскому народу на пути усиления демократии, прав человека”, - сказала Президент Литвы.

“Сегодня мы как европейцы вместе с украинским народом. Двери остаются открытыми для более глубокой интеграции ЕС для украинского общества. Все зависит от украинских политических элит. Элиты и правительство еще могут изменить свое решение. И мы верим, что Украина будет готова подписать Соглашение об ассоциации задолго до саммита «Восточного партнерства» в Риге”, - добавила Грибаускайте.

По словам Президента Литвы, Украина должна выполнить все критерии для подписания соглашения. “Эти критерии известны Украине и никакие новые критерии выдвигаться Украине не будут”, - сказала она.

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Дефицит госбюджета в январе-октябре вырос в 1,2 раза

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-октябре 2013 года составил 40,822 млрд грн, что в 1,2 раза больше также дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 33,203 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь-октябрь текущего года составил 37,094 млрд грн, что в 1,3 раза превышает дефицит за аналогичный период прошлого года в 29,184 млрд грн. Общий фонд госбюджета за этот период выполнен с дефицитом 43,866 млрд грн, что в 1,4 раза превышает показатель за январь-октябрь прошлого года, но в то же время на 2,242 млрд грн меньше бюджетной росписи на этот период.

За десять месяцев текущего года поступления в госбюджет Украины составили 278,678 млрд грн, что на 5,176 млрд грн, или 1,89% больше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за отчетный период составила 362,520 млрд грн, что на 8,835 млрд грн, или 2,50% больше показателя за январь-октябрь 2012 года. Против января-октября 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета в январе-октябре т.г. выросли на 10,818 млрд грн, или 4,69% - до 241,379 млрд грн.

Кассовые расходы госбюджета за десять месяцев 2013 года составили 318,303 млрд грн, что на 5,18%, или 15,672 млрд грн больше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за январь-октябрь т.г. составила 398,368 млрд грн, что на 5,17%, или 19,600 млрд грн больше показателя за январь-октябрь прошлого года. Против января-октября 2012 года кассовые расходы общего фонда госбюджета за 10 месяцев т.г. выросли на 9,04%, или 23,707 млрд грн - до 285,923 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2013 года составил 35,211 млрд грн, что в 1,4 раза больше также дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 24,378 млрд грн. Дефицит сводного бюджета Украины за этот период составил 33,828 млрд грн, что в 1,6 раза превышает дефицит за аналогичный период прошлого года. Общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом 38,745 млрд грн, что в 1,8 раза превышает показатель прошлого года, но в то же время на 5,496 млрд грн меньше бюджетной росписи на январь-сентябрь 2013 года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает усиление фискального давления в Украине и прогнозирует рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам текущего года.

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Доля иностранного капитала в банковской системе Украины сократилась до 33,7%

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в октябре текущего года сократилась по сравнению с сентябрем на 0,5 п.п. - до 33,7%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, по итогам января-октября т.г. доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 5,8 п.п. по сравнению с началом года. Количество банков с иностранным капиталом сократилось на 1 банк, и на 1 октября текущего года составило 50, количество банков со 100% иностранным капиталом не изменилось и составляет 21, общее количество зарегистрированных банков также не изменилось и составляет 183.

Уплаченный зарегистрированный уставный капитал банков Украины в октябре 2013 года вырос на 1,38%, или на 2,495 млрд грн, - до 183,463 млрд грн, при этом за январь-октябрь по сравнению с началом года рост составил 4,71%, или 8,259 млрд грн. Регулятивный капитал банков в октябре вырос на 0,8%, или на 1,53 млрд грн, - до 191,317 млрд грн, за январь-октябрь рост составил 6,93%, или 12,408 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в сентябре текущего года вернулась к росту после падения три месяца подряд и по сравнению с августом выросла на 0,4 п.п. - до 34,2%.

В 2012 году доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.

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Просроченная задолженность по банковским кредитам выросла на 2,9%

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем вырос на 2,9%, или на 2,134 млрд грн, - до 76,815 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, по итогам января-октября по сравнению с началом года рост просроченной задолженности составил 5,92%, или 4,295 млрд грн.

Согласно сообщению, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в октябре текущего года по сравнению с сентябрем выросла на 0,17 п.п. - до 8,84%. По итогам января-октября по сравнению с началом года рост просроченной задолженности составил 5,92%, или 4,295 млрд грн.

По информации Нацбанка, в октябре банки нарастили объем предоставленных кредитов на 0,90%, или 7,767 млрд грн, - до 868,507 млрд грн. Рост кредитования субъектов хозяйствования составил 1,07%, или 6,969 млрд грн - до 659,193 млрд грн, в то время как объемы кредитования физических лиц выросли на 0,46%, или 775 млн грн - до 167,442 млрд грн. За месяц банки нарастили объемы долгосрочных кредитов на 1,24%, или 4,977 млрд грн - до 406,744 млрд грн. В октябре банки сократили вложения в ценные бумаги на 0,44%, или 568 млн грн - до 127,327 млрд грн. Объем резервов под активные операции за месяц вырос на 0,44%, или 594 млн грн - до 136,684 млрд грн.

Обязательства банков в октябре выросли на 0,76%, или 8 млрд грн - до 1,062 трлн грн, при этом средства юридических лиц снизились на 1,85%, или 4,062 млрд грн, - до 215,931 млрд грн (из них срочные - 92,255 млрд грн), средства физлиц - выросли на 1,50%, или 6,338 млрд грн - до 428,819 млрд грн (из них срочные - 341,375 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в сентябре 2013 года по сравнению с августом сократился на 0,8%, или на 601 млн грн - до 74,681 млрд грн, по итогам января-сентября по сравнению с началом года рост просроченной задолженности составил 2,98%, или 2,161 млрд грн.

В 2012 году объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.

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Участники саммита в Вильнюсе поддержали обязательство подписать ассоциацию с Украиной

Вильнюс. Участники саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе приняли совместную декларацию, в которой отмечается "беспрецедентная общественная поддержка" политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, участники Вильнюсского саммита принимают к сведению решение украинского правительства временно приостановить процесс подготовки и подписания Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС.

"Они также принимают во внимание беспрецедентную общественную поддержку политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС", - говорится в декларации.

"ЕС и Украина подчеркивают свою преданность подписанию этого Соглашения на основе решительных действий, значительного прогресса в трех сферах, которые были отмечены на саммите Украина-ЕС в 2013 году. До настоящего времени уже значительный прогресс был достигнут", - отмечается в документе.

Участники саммита ”Восточного партнерства” также заявили, что шесть стран инициативы достигли значительного прогресса, но еще больше должно быть сделано для усиления демократии, уважения фундаментальных свобод и верховенства права.

Как известно, на саммите не было подписано Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. Грузия и Молдова подобные соглашения с ЕС парафировали.

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Украина и ЕС в ближайшее время проведут двусторонние переговоры

Украина и Европейский Союз в ближайшее время проведут переговоры на двустороннем уровне о подписании Соглашения об ассоциации.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в комментарии одному из агентств, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Что касается условий и решения тех проблемных вопросов, которые на сегодняшний день есть в Украине, их, безусловно, нужно обсуждать. Поэтому мы договорились с руководством ЕК, что в ближайшее время мы вернемся к рассмотрению этого вопроса на двустороннем уровне», - сказал Янукович после Саммита «Восточное партнерство» в Вильнюсе.

По словам Президента, настоящий документ является приоритетом для Украины. «Но также остается много чрезвычайно важных условий, которые необходимы для его подписания», - подчеркнул он.

По словам Януковича, именно обсуждение оставшихся проблемных вопросов позволит получить четкий ответ на вопрос, когда будет возможным подписание Соглашения об ассоциации.

«Безусловно, на первый план мы хотим выставить вопрос предоставления Украине финансово-экономической помощи. Это один из главных вопросов», - отметил Президент.

В то же время, Янукович подчеркнул важность Саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе для понимания дальнейших перспектив относительно европейского будущего страны.

«Саммит «Восточного партнерства», безусловно, был для нас очень важным с точки зрения понимания, с точки зрения представления будущего для Украины», - сказал Янукович.

«И мы получили сегодня один ответ - что двери в Евросоюз открыты, что у нас есть время, которое мы должны использовать для поиска ответа, на каких условиях Украина может предпринять следующий шаг», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 ноября, в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

УНИАН