Баланс недели: Европу «построили», состав Кабмина обновим, от России ждем «покращення», а Академия наук «облажалась»

Последняя надежда на подписание соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» не оправдалась. Решить вопрос о предоставлении средств, которые нужны Украине сейчас, на самом деле не столько для модернизации экономики, сколько для латания бюджетных дыр и расчета с долгами, так и не удалось. Каким образом будет развиваться ситуация, пока неясно. Во всяком случае, консультации между Украиной и Евросоюзом, возможно и с лидерами ряда стран ЕС, будут продолжены.

Если удастся в скором времени каким-то образом разрешить проблему, то соглашение может быть подписано в марте на специально организованном саммите Украина-ЕС. Если нет, то раньше 2015 года, именно тогда должен состояться очередной саммит «Восточного партнерства», результатов ждать не стоит. Хотя к тому времени ситуация может кардинально измениться - Украина окажется в полной зависимости от России. Кстати, в ЕС прекрасно осознают опасность такого варианта.

Европа признает давление Москвы на Киев и намерена разбираться с РФ, причем от трехстороннего формата переговоров в ЕС отказались. «Для двустороннего соглашения по торговле не может быть трехстороннего формата», - заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу в Вильнюсе.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель сразу же после срыва подписания соглашения заявила, что ЕС будет говорить с РФ, чтобы перед Украиной не было выбора «или-или».

Председатель Европейского Совета Херман ван Ромпей сообщил, что вопрос подписания соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС будет поднят на саммите Россия-ЕС в январе 2014 года. Так что, интрига в отношении евроинтеграции Украины остается.

Украина-Россия-"покращення"

Сейчас на фоне срыва Украиной подписания соглашения об ассоциации с ЕС, ожидается активизация отношений с Россией. На 17-18 декабря запланировано заседание двусторонней группы для разрешения торговых проблем. По информации источников в правительстве, подготовка к нему идет полным ходом, и по его итогам ожидается снятие некоторых проблемных вопросов. В работе группы примет участие министр экономического развития Украины, однако не исключено и задействование премьер-министра Николая Азарова.

Также нельзя исключать возможности визита в ближайшее время в Россию и Президента Виктора Януковича, причем на государственном уровне, а не в привычном в последнее время формате «тет-а-тет». Официальная поездка готовится с 2012 года, но никак не может состояться из-за напряжения в двусторонних отношениях. Пока работа по подготовке госвизита остановлена, однако, как отметили источники в дипломатических кругах, в случае необходимости, ее можно завершить в сжатые сроки.

Сейчас Россия, наверняка, будет очень активно демонстрировать свое стремление найти компромисс по большинству проблемных моментов в отношениях с Украиной и предлагать новые варианты для сотрудничества. Не исключено и достижение договоренностей о снижении цены газа. Ожидать изменения контрактов, конечно, не стоит, но скидки, к примеру, до 300 долларов, причем в ответ на создание двустороннего консорциума по управлению украинской ГТС, вполне возможно.

Если договоренность о снижении цены газа будет достигнута, то потеряет актуальность вопрос налаживания поставок «голубого» топлива реверсом из Европы через Словакию, чего так долго добивалась Украина для снижения энергозависимости от России и договор о чем практически оформлен. Это может создать новые проблемы в отношениях с Европой – непоследовательность действий Киева давно вызывает раздражение в ЕС. Но новая цена российского газа будет ниже закупаемого в Европе.

Состав Кабмина снова "усилят"

Буквально в начале следующей недели в составе правительства могут произойти некоторые изменения. По информации нескольких источников, лишиться портфелей могут руководители трех министерств: Минэкономразвития, Минсоцполитики и Минрегионразвития. Критика в их адрес звучала не раз.

Смена министров именно сейчас может несколько снизить накал эмоций недовольных последними событиями, как связанными с евроинтеграцией, так и со сложной социально-экономической ситуацией в Украине.

Среди претендентов на «проблемные» места в правительстве есть и экс-министры правительства Виктора Януковича, и министры кабинета Юлии Тимошенко. В частности, вероятным кандидатом на пост главы Минэкономразвития является Богдан Данилишин, получивший политубежище в Чехии. Его назначение может произойти из политических соображений.

Академики «облажались»

На минувшей неделе, наконец-то, стало ясно, откуда взялась скандальная сумма в 160 миллиардов евро, необходимая для модернизации экономики под стандарты ЕС. Оказывается, эту цифру, от которой представители Евросоюза были в шоке и называли нереальной и спекулятивной, вывели специалисты Института экономики и прогнозирования НАН Украины во главе с академиком Валерием Геецем. То, что этому институту было поручено дать экономическую оценку последствий подписания соглашения об ассоциации с ЕС, было известно еще полгода назад. Но мало кто мог предположить, что столь авторитетная НАНУ могла сделать такое, по сути, надуманное заключение.

Расчет был осуществлен по принципу определения затрат Польши, Словакии, Венгрии и Чехии на реформы в различных отраслях в период подписания ими соглашения об ассоциации с ЕС до получения членства в еврозоне, поделенных на душу населения.

Попросту говоря, общий объем затрат (149 млрд евро) был разделен на число жителей этих стран (65 млн чел.). В итоге, на каждого жителя пришлось по 2 290 евро. Затем, учитывая, что население Украины составляет 45,5 млн человек, путем простых математических действий был получен искомый результат. 2 290 (евро) х 45,5 (млн чел) = 104,195 млрд евро. Маловато будет, подумали эксперты, и решили умножить сумму на 1,5 в виду тяжелого состояния отечественной экономики. Вышло 156,292 млрд (евро). О! Совсем другое дело.

Можно было бы, конечно, умножить и на 2, но видимо поскромничали. Ну да ладно, посчитали и посчитали. А для пущего эффекта решили еще и округлить - до 160 миллиардов, а потом еще пяток миллиардов прибавили.

«Соглашение об ассоциации всеобъемлющее и достаточно сложное для Украины. Например, адаптация технических регламентов для Украины в течение 10 лет потребует приблизительно 165 миллиардов евро», - заявил премьер-министр Николай Азаров.

В принципе расчет можно было провести и по другой схеме. К примеру, исходя из площади территорий вышеупомянутых стран, и результат был ты таким же «экономически обоснованным», как и выбранный институтом Гееца. Причем именно «столь необходимые» для евроинтеграции Украины 165 млрд евро сыграли если и не главную, то и не совсем второстепенную роль в срыве подписания соглашения с ЕС.

Юрий Ходжаян (УНИАН)