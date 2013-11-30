«Беркут» разогнал Евромайдан

На Майдане Незалежности в Киеве бойцы спецподразделений жестко разогнали участников акции в поддержку евроинтеграции Украины.

Как сообщает «5 канал», штурм начался около 4-х часов утра.

По словам народного депутата Андрея Шевченко, десятки людей пострадали, еще столько же задержаны.

Активисты Евромайдана рассказали, что около трех тысяч вооруженных спецназовцев пошли против всего нескольких сотен мирных демонстрантов. Активистов били ногами, дубинками, применяли шумовые гранаты и газ. Другие активисты сообщают, что в настоящее время "Беркут" патрулирует пригороды и районы столицы в поисках активистов.

Как сообщает ВВС, очевидцы рассказали, что штурм Евромайдана начался приблизительно в четыре утра. Десятки людей избиты, среди них много студентов - как девушек, так и парней.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" вытесняют людей из-под монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Официальной информации относительно пострадавших нет.

По словам корреспондента ВВС Украина, утром Майдан Незалежности оцепили представители спецподразделений, рабочие коммунальных служб смывали кровь с тротуаров. Два выходы из подземного перехода заблокированы.

В настоящее время центр Киева заполнен большим количеством милиции.

Майдан Незалежности окружен «Беркутом». Перед монументом Независимости стоит фура, которая закрыла собой место, где проходила акция. За фурой коммунальщики убирают «следы ночной зачистки».