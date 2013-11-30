В центре Киева «Беркут» жестко разогнал Евромайдан. 30 ноября

В центре Киева «Беркут» жестко разогнал Евромайдан

На Майдане Незалежности в Киеве бойцы спецподразделений жестко разогнали участников акции в поддержку евроинтеграции Украины.

Как сообщает «5 канал», штурм начался около 4-х часов утра.

По словам народного депутата Андрея Шевченко, десятки людей пострадали, еще столько же задержаны.

Активисты Евромайдана рассказали, что около трех тысяч вооруженных спецназовцев пошли против всего нескольких сотен мирных демонстрантов. Активистов били ногами, дубинками, применяли шумовые гранаты и газ. Другие активисты сообщают, что в настоящее время "Беркут" патрулирует пригороды и районы столицы в поисках активистов.

Как сообщает ВВС, очевидцы рассказали, что штурм Евромайдана начался приблизительно в четыре утра. Десятки людей избиты, среди них много студентов - как девушек, так и парней.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" вытесняют людей из-под монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Официальной информации относительно пострадавших нет.

По словам корреспондента ВВС Украина, утром Майдан Незалежности оцепили представители спецподразделений, рабочие коммунальных служб смывали кровь с тротуаров. Два выходы из подземного перехода заблокированы.

В настоящее время центр Киева заполнен большим количеством милиции.

Майдан Незалежности окружен «Беркутом». Перед монументом Независимости стоит фура, которая закрыла собой место, где проходила акция. За фурой коммунальщики убирают «следы ночной зачистки».

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Оппозиция требует отставки правительства, которое дало приказ жестоко разогнать мирную проевропейскую акцию

Украинская оппозиция требует отставки правительства, которое дало приказ жестоко разогнать мирную проевропейскую акцию на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом заявил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, который с группой народных депутатов находится в Шевченковском райотделе милиции, куда доставили 35 задержанных во время жесткого разгона Майдана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», Яценюк заверил: «Вытянем всех 35 человек. Часть из них уже завершила процедуры”.

“Украина проснулась в другом государстве после того, как Янукович отказался подписывать Соглашение в Вильнюсе. Это уже не Украина, это ближе к Беларуси”, - сказал он.

По словам Яценюка, “Янукович вчера начал тренировку президентских выборов”: “Так он будет проводить выборы – с "Беркутом", спецподразделениями, щитами, касками и дубинками".

“В понедельник мы выставляем четкое требование – в парламент должен прибыть министр внутренних дел Захарченко, который должен четко ответить, кто ему дал указание. Мы требуем отставки этого правительства и этого министра, которые разогнали мирную проевропейскую демонстрацию”, - подчеркнул Яценюк.

Относительно дальнейших действий оппозиции, он сказал: “В воскресенье будет проходить вече, как и было договорено. А дальше у нас будет жесткая, подчеркиваю – жесткая борьба за каждого человека”.

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США осуждают насилие над протестующими на Майдане Незалежности, совершенное сегодня, - заявление

Соединенные Штаты Америки осуждают насилие над протестующими на Майдане Незалежности, совершенное сегодня на рассвете.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Посольства США в Украине.

«Мы призываем правительство Украины уважать права гражданского общества и принципы свободы слова и свободы собраний, которые являются основными для демократических ценностей и краеугольным камнем нашего стратегического партнерства», - отмечается в заявлении.

«Мы поддерживаем право граждан выражать свои взгляды с помощью свободных СМИ и путем ненасильственных демонстраций», - подчеркивает Посольство США и призывает правительство Украины «в духе принципов, олицетворяемых ОБСЕ», создавать позитивную атмосферу для гражданского общества и для свободного выражения мнений и обмена ими между гражданами Украины.

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Кличко призывает лидеров демократических стран применить санкции относительно Януковича "за зверский разгон Евромайдана"

Лидер фракции УДАР Виталий Кличко обращается к руководителям государств и правительств стран - членов ЕС, США и других демократических стран с тем, чтобы они безотлагательно дали оценку событиям в Украине и рассмотрели возможность применения персональных санкций к Президенту Украины Виктору Януковичу и представителям правительства.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко".

“Янукович после неподписания Соглашения об ассоциации с ЕС решил, что ему разрешены любые бесчинства и преступления против собственного народа. Если это не остановить сегодня, Украина превратится в дикое полицейское государство и источник нестабильности в центре Европы”, - отметил Кличко.

По его словам, «зверское избиение участников мирной акции протеста на Майдане, неправомерное и непропорциональное использование силы против беззащитных людей – это примеры пещерного варварства действующего режима во главе с Януковичем».

Кличко убежден, что “именно поэтому власть сорвала подписание Соглашения об ассоциации с ЕС – чтобы развязать себе руки для бесчинств, потому что в европейских странах такие действия были бы немыслимы».

Он уверен, что эти поступки должным образом оценит и украинское общество, и международное содружество.

Кличко призвал «граждан выходить на центральные площади своих городов и сел, протестовать против действий власти, отправлять своих представителей в Киев. Ответственность должны понести и те, кто отдал приказ разгонять Евромайдан, и те, кто избивал беззащитных людей”.

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Около сотни человек после разгона Евромайдана в Киеве укрылись на территории монастыря

Около сотни сторонников украинской евроинтеграции после разгона акции на Майдане Незалежности в Киеве укрылись на территории Михайловского монастыря неподалеку от центра города, передает РИА «Новости».

На территории монастыря действует пункт оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Некоторые участники митинга ходят с перебинтованными головами, на одежде видны следы крови.

"Монахи подготовили все необходимое для того, чтобы пострадавшим могла быть оказана первая помощь", - сказал народный депутат от оппозиционной партии "Батькивщина" Владимир Арьев. В настоящее время на территорию монастыря вьехали две кареты "скорой помощи". Также у въезда стоят несколько автобусов с сотрудниками милиции.

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На задержанных во время разгона Евромайдана составляются протоколы за хулиганство и неповиновение милиции - УМВД

На задержанных во время разгона митингующих на Майдане Незалежности в Киеве составляются протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение милиции

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

“На задержанных составляются админпротоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (злостное неповиновение законным требованиям работникам правоохранительных органов)”, - отметили в главке.

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Оппозиция открыла круглосуточную телефонную линию для родителей, которые разыскивают своих детей, пропавших при разгоне Евромайдана

Оппозиция открыла круглосуточную телефонную линию для родителей, которые разыскивают своих детей, пропавших при разгоне Евромайдана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

«Просим Вас обращаться за помощью на круглосуточную линию оперативного штаба Объединенной оппозиции: (066) 671 52 66, (066) 671 52 74, (066) 671 52 50, (066) 680 40 82, (044) 527 78 23», - говорится в сообщении.

«Возможно, ваш ребенок нуждается в юридической, медицинской или любой другой помощи. Звоните по телефону немедленно. Телефоны работают круглосуточно», - отметили в оппозиции.

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Посол Великобритании осудил разгон Евромайдана

Посол Великобритании в Украине Саймон Смит осудил разгон Евромайдана украинской властью.

Об этом он написал в своем twitter.

"Был глубоко взволнован, когда увидел утром картины запугивания и насилия против мирного Евромайдана в Киеве", - написал Посол Смит.

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Глава МИД Швеции осудил применение силы против протестующих в Киеве, назвав это репрессиями

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт осудил применение силы против протестующих в центре Киева, назвав это репрессиями.

«Репрессии против манифестантов в Киеве глубоко озаботили. Мы продолжаем следить за ситуацией»,- говорится в Twitter министра, передает РИА «Новости».

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МВД утверждает, что Евромайдан в Киеве разогнали из-за сопротивления участников акции милиционерам, и заявляет, что все 35 задержанных отпущены

МВД утверждает, что Евромайдан в Киеве разогнали из-за сопротивления участников акции милиционерам, и заявляет, что все 35 задержанных отпущены после составления админпротоколов.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, «на Майдан Незалежности правоохранители прибыли в связи с обращением Управления благоустройства КГГА. Активные действия представителей «Беркута» начались после того, как митингующие начали оказывать сопротивление милиционерам, бросать в них мусором, стаканами, бутылками с водой и подожженными палками. Поэтому 35 человек были задержаны. В отношении их составлены административные протоколы, они отпущены домой».

По информации УСО МВД, в пятницу, «после того как студенты, присутствовавшие на Майдане Незалежности, объявили о приостановке акции и начали расходиться, представители Управления благоустройства КМДА попробовали завезти на Майдан Незалежности технику, необходимую для продолжения работ по подготовке к праздникам. Однако, несмотря на неоднократные разъяснения митингующим о необходимости заезда техники и ответственности за сопротивление представителям благоустройства, те не пропускали технику и агрессивно себя вели. Поэтому коммунальщики обратились в столичную милицию с просьбой обеспечить беспрепятственный проезд техники к Майдану Незалежности».

МВД утверждает, что «по прибытию на место милиции митингующие, грубо нарушая общественный порядок, начали бросать в правоохранителей мусором, стаканами, бутылками с водой и подожженными палками. После этого милиционеры оттеснили митингующих с Майдана Незалежности».

Кроме этого, говорится в сообщении, 35 человек были задержаны и доставлены в милицию для составления административных материалов по фактам совершения хулиганских действий и сопротивления представителям правоохранительных органов, по завершению составления этих материалов они были отпущены.

По поводу всех обращений о получении телесных повреждений во время конфликта, которые поступили от граждан, и по всем таким обращением будет проведена служебная проверка, отметили в УСО МВД Украины.

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МИД Польши осудил применение силы к участникам Евромайдана

Министерство иностранных дел Польши осудило применение силы к участникам Евромайдана.

Об этом сообщает Польское радио.

«Пацификация мирных демонстраций не служит европейской интеграции Украины. Мы осуждаем насилие в любой форме», - написал в Твиттере спикер министерства Марцин Войцеховский.

На портале Твиттера можно также найти пост со страницы Польского посольства в Киеве. «Грубый разгон Евромайдана в Киеве и избиение граждан Республики Польша углубляет недоверие в Польше и в ЕС относительно намерений украинской власти», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, представители спецподразделения "Беркут" применили силу против польского журналиста и руководителя одной из польских компаний, работающих в Украине, во время силового разгона протеста на Майдане Незалежности в Киеве.

"Пострадавшие обратились за помощью в Польское консульство в Киеве, и в настоящее время находятся на территории дипломатического представительства", - сказано в сообщении.

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Во время разгона Евромайдана «беркутовцы» разбили голову фотокорреспонденту Reuters

Во время разгона Евромайдана, который был проведен ранним субботним утром на центральной площади столицы Украины, бойцы спецподразделения «Беркут» разбили голову фотокорреспонденту международного агентства новостей Reuters Глебу Гараничу, сообщил УНИАН сам фотограф.

По его словам, в настоящий момент он уже вернулся к работе.

В социальных сетях появились фотографии Гаранича, который с окровавленной головой снимает стоящую перед ним стену из «беркутовцев».

В результате нападения бойцов спецподразделений также была повреждена камера этого - одного из самых известных фотожурналистов страны, который за последние два десятилетия работал практически во всех «горячих точках» Европы и Азии.

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Петицию к правительству США с требованием о санкциях против Януковича уже подписали 105 тыс. чел.

Под петицией в Администрацию Президента США с требованием ввести персональные санкции против Президента Украины Виктора Януковича и членов правительства Украины подписались уже 105 тыс. 392 чел.

Таким образом, набрано уже более 100 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения петиции администрацией Президента США.

Под петицией, опубликованной 26 ноября, можно поставить подпись, зарегистрировавшись на сайте Белого дома.

В петиции напоминается, что 21 ноября правительство Украины приняло распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Мы не можем принять тот факт, что Президент Виктор Янукович и его правительство отказывают народу Украины в праве стать ближе к западной цивилизации. Мы требуем ввести персональные санкции против Януковича и членов Кабинета министров Украины, если Янукович не подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе, Литва, 29 ноября", - говорится в петиции.

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Пострадавшие поляки о разгоне Евромайдана: «Милиция била всех, кто тогда был на Майдане Незалежности»

Пострадавшие во время разгона акции в поддержку евроинтеграции Украины заявили, что милиция била всех, кто был на то время на Майдане Незалежности.

Об этом сообщает Польское радио.

«Милиция била всех, кто тогда был на Майдане. Били даже тех, кто уже лежал на земле» - сказал один из избитых поляков.

Как сообщает корреспондент Польского радио Пйотр Погожельский, милиционеры били дубинками и избивали ногами даже тех, кто уже лежал на земле.

Один из пострадавших поляков - директор регионального отдела польской корпорации Яцек Забродский заявил: «Силовики бежали за мной и кричали, что я - иностранец... А начали меня бить резиновыми дубинками по голове и спине».

По данным Польского радио, Забродский госпитализирован с серьезной травмой головы. «У меня начала сильно течь кровь, все лицо было залито кровью. Скорая сказала, что нужно зашивать рану, потому что она — очень большая. Но я хочу сообщить об этом избиении милиции», - сказал Забродский.

Второй пострадавший поляк — это журналист интернет-портала «Eastbook» Томаш Пехал, который непосредственно после событий связался с Марией Пшеломец, автором программы «Студия Восток» на польском телевидении. По словам пострадавшего поляка, около 03.00 прекратили работать мобильные телефоны лиц, собравшихся на Майдане, а затем вдруг появились автомобили с элементами новогодней елки, которые пытались въехать в толпу. Люди начали протестовать, и тогда без всякого предупреждения на них ринулись специальные силы милиции «Беркут».

Как сообщил Пехал, милиция плотно окружила демонстрантов, единственным способом выйти из окружения – было пройти через «тропинку здоровья», на которой стояли «беркутовцы» и грубо избивали людей.

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Решение относительно задержанных во время Евромайдана в Киеве будет принимать, скорее всего, Шевченковский райсуд в понедельник

Решение относительно задержанных во время Евромайдана в Киеве, скорее всего, будет принимать Шевченковский райсуд в понедельник, 2 декабря.

Об этом УНИАН сообщили в Шевченковском райуправлении Киевской милиции.

В райуправлении отметили, что всех задержанных во время сегодняшнего ночного разгона Евромайдана в Киеве после составления админпротоколов выпустили из милиции.

«После составления админпротоколов всех 35 задержанных отпустили», - сказали в милиции, отметив, что решение по составленным админпротоколам, скорее всего, будет принимать Шевченковский райсуд в понедельник.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября близко 4-х утра бойцы спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. Как сообщает ВВС, очевидцы рассказали, что штурм Евромайдана начался приблизительно в четыре утра. Десятки людей избиты, среди них много студентов - как девушек, так и парней.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" вытесняют людей из-под монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Официальной информации относительно пострадавших нет.

По словам корреспондента ВВС Украина, утром Майдан Незалежности оцепили представители спецподразделений, работники коммунальных служб смывали кровь с тротуаров. Два выхода из подземного перехода заблокированы. Центр Киева заполнен большим количеством милиции.

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Глава АП Лёвочкин подал в отставку - источник

Глава Администрации Президента Украины Сергей Лёвочкин подал в отставку. Эту информацию УНИАН подтвердили в АП.

В то же время, по данным источника, Президент Украины Виктор Янукович пока еще не принял отставку Лёвочкина.

Как сообщили некоторые СМИ, решение могло быть вызвано несогласием с действиями милиции относительно разгона Евромайдана в центре Киева.

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Решение относительно задержанных во время Евромайдана в Киеве будет принимать, скорее всего, Шевченковский райсуд в понедельник

Решение относительно задержанных во время Евромайдана в Киеве, скорее всего, будет принимать Шевченковский райсуд в понедельник, 2 декабря.

Об этом УНИАН сообщили в Шевченковском райуправлении Киевской милиции.

В райуправлении отметили, что всех задержанных во время сегодняшнего ночного разгона Евромайдана в Киеве после составления админпротоколов выпустили из милиции.

«После составления админпротоколов всех 35 задержанных отпустили», - сказали в милиции, отметив, что решение по составленным админпротоколам, скорее всего, будет принимать Шевченковский райсуд в понедельник.

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Евромайдан в Киеве разгонял донецкий, луганский и крымский “Беркут” - источник

Активистов Евромайдана сегодня ночью разгонял донецкий, луганский и крымский “Беркут”

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

«Насколько я знаю, там работал донецкий, луганский и симферопольский «Беркут», - отметил собеседник агентства, добавив при этом, что столичные правоохранители “в этом позоре участия не принимали, а наоборот, как могли, помогали людям уйти от побоища”.

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Медицинская помощь была оказана 35 пострадавшим в результате разгона акции на Майдане Незалежности - главврач Киевской станции скорой помощи

Медицинская помощь была оказана 35 пострадавшим в результате разгона акции на Майдане Незалежности

Об этом на брифинге сообщил главный врач Киевской станции скорой помощи Анатолий Вершигора, передает корреспондент УНИАН.

“За прошлые сутки обратилось к нам 35 человек, им была оказана амбулаторная помощь в 7 случаях. 21 пациент был доставлен в больницы. На утро в больницах оставалось 7 человек, но они уже выписаны, потому что не нуждаются в стационарном лечении”, - сказал Вершигора.

В то же время он добавил, что 7 человек еще находятся в больницах. «Один из них не прооперирован, поскольку решается вопрос о его консервативном лечении», - сказал он.

Кроме того, главный врач сообщил, что из Шевченковского райотдела милиции была вызвана скорая помощь для 9 пострадавших, 7 человек были доставлены в больницу, из них 2 - оставлены для дальнейшего лечения.

Также главный врач заявил, что пострадавшие получили ушибы и ссадины. Есть одна черепно-мозговая травма, и один перелом.

“Одна травма средней тяжести и нуждается в консервативном лечении, а в целом это ссадины, закрытая черепно-мозговая травма”, - сказал Вершигора.

Главный врач добавил, что никто из правоохранителей по результатам разгона Майдана не обращался за медицинской помощью в скорую, а возраст пострадавших митингующих - от 18 до 63 лет, несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Также врач добавил, что принудительной выписки для пострадавших на Майдане никто не применял, и людей выписывали лишь по их личному согласию.

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Пострадавшие при разгоне “беркутовцами” Евромайдана начали обращаться с заявлениями в милицию - ГУ МВД

Пострадавшие во время разгона “беркутовцами” Евромайдана активисты начали обращаться с заявлениями к милиции.

Об этом УНИАН сообщили в ОСО ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Как отметили в ОСО, назвать точную цифру заявлений невозможно, поскольку люди обращаются из разных мест, к ним выезжают оперативные группы, опрашивают и документируют заявления.

Заявления граждан после опроса сразу заносятся в Единый реестр досудебного расследования.

В ОСО также отметили, что затем все эти факты будут объединены в одно производство.

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В милиции заверяют, что по каждому факту нанесения «беркутовцами» травм активистам Евромайдана будет назначена служебная проверка

В милиции заверяют, что по каждому факту причинения телесных повреждений бойцами «Беркута» во время сегодняшнего разгона Евромайдана в Киеве, будет назначена служебная проверка.

Об этом УНИАН сообщили в ОСО ГУ МВД Украины в г. Киеве.

“По каждому задокументированному факту будет назначена служебная проверка”, - сказали в ОСО, отметив, что на данный момент с заявлениями о телесных повреждениях, нанесенных правоохранителями, в милицию обратились 32 человека.

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Фюле заявляет, что власть Украины не должна отказываться от уважения свободы слова и собраний

Комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле заявляет, что власть Украины «не должна отказываться от уважения свободы слова и собраний».

В своем Твиттере Фюле написал: «…Украина: власть воздержались от подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, но она не должна отказываться от уважения свободы слова и собраний».

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13:19. На Михайловской площади уже собрались около 4 тысяч человек и еще 2 тысяч находятся на территории Михайловского собора

На Михайловской площади в Киеве уже собрались около 4 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, люди стоят с государственными флагами, часть из них стоит вдоль проезжей части площади и скандируют автомобилям лозунги Евромайдана и постоянно повторяют: “Милиция с народом!”. Проезжающие авто отвечают им сигналами.

Еще около 2 тысяч человек собрались непосредственно на территории Михайловского собора. Здесь также организуют пункты по раздачи горячей пищи и напитков.

Постоянно прибывают новые митингующие.

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Оппозиция приняла решение о проведении общеукраинской национальной забастовки

Оппозиция приняла решение о проведении общеукраинской национальной забастовки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции лидеров оппозиции сообщил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

“Нами принято совместное решение тремя оппозиционными партиями о формировании штаба национального сопротивления. И мы начали подготовку к общеукраинской национальной забастовке”, - сказал Яценюк.

Лидер “Свободы” Олег Тягнибок добавил, что к работе этого штаба будут приобщать и общественные организации, которые выразят желание “принимать участие в этом сопротивлении”.

“Этот штаб будет четко брать на себя ответственность за те события, которые будут происходить в дальнейшем в государстве”, - отметил Тягнибок и сказал, что штаб призывает завтра в 12 часов выйти на Майдан для объявления непосредственного плана действий, в частности, относительно импичмента Президента и отставки правительства.

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Польша призывает Украину поступками подтверждать желание интегрироваться в ЕС

Варшава. Министерство иностранных дел Польши осудило силовой разгон мирной демонстрации в Киеве в ночь на субботу и призвало украинскую власть реальными поступками подтверждать свое желание интегрироваться с Европейским Союзом.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Польши.

"Во время саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе Президент Янукович заверял присутствующих глав государств и правительств, что Украина не планирует сходить с курса европейской интеграции и в краткосрочной перспективе подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Мы призываем власть в Киеве, чтобы их поступки отвечали декларациям", - отмечено в документе.

МИД Польши призвал отказаться от применения силы при решении общественных конфликтов в Украине.

"Пацификация мирных демонстраций не помогает европейской интеграции Украины. Мы предостерегаем украинскую власть перед применением силы, потому что это может иметь непредсказуемые и неотвратимые последствия", - говорится в заявлении.

"Надеемся, что сила и насилие будут заменены диалогом и пониманием. Польша декларирует решительную поддержку таких действий", - отмечено в документе.

МИД Польши также выразил солидарность с украинцами, которые мирно выступали за европейскую интеграцию Украины и заверил в своей готовности работать в дальнейшем ради построения наилучших отношений с Украинским государством и украинским обществом.

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Яценюк считает, что сегодняшние события на Майдане произошли “по заказу Януковича” и требует ответственности Захарченко

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк считает, что сегодняшний силовой разгон акции на Майдане произошел “по заказу Януковича”, а министр внутренних дел Виталий Захарченко выступил при этом “исполнителем”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал во время брифинга оппозиции.

“Сегодня ночью по заказу Виктора Януковича было совершено преступление против простых мирных людей и, что самое страшное, против детей, которых зверски избило спецподразделение “Беркут” по указанию министра внутренних дел Захарченко”, - сказал Яценюк.

Он отметил, что ответственность за это преступление “несут два человека: Виктор Янукович, как заказчик, и министр внутренних дел Захарченко, как исполнитель этого преступления”.

Яценюк отметил, что они требуют отставки Захарченко, уголовного расследования его деятельности и суда над ним. Также Яценюк напомнил, что политические требования оппозиции не изменились — это отставка Кабмина и проведение президентских и парламентских выборов.

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На Михайловской площади, где проходит митинг, появились послы европейских стран

На Михайловской площади Киева, где проходит митинг, появились послы европейских стран.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, к митингующим подошли послы Польши, Канады и балтийских стран.

Послы пообщались с митингующими и прессой, однако отказались подняться на импровизированную сцену возле монумента Княгине Ольги, мотивировав это тем, что как послы они не могут делать каких-либо заявлений от своего имени во время политических собраний.

Как сообщал УНИАН, на Михайловской площади в Киеве уже собрались около 4 тысяч человек. Люди стоят с государственными флагами, часть из них стоит вдоль проезжей части площади и скандируют автомобилям лозунга Евромайдана и постоянно повторяют: “Милиция с народом!”. Проезжающие авто отвечают им сигналами.

Еще около 2 тысяч человек собрались непосредственно на территории Михайловского собора. Здесь также организуют пункты по раздаче горячей пищи и напитков.

На площадь постоянно прибывают новые митингующие.

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Польша вызвала посла Украины для объяснений в связи с событиями в Киеве

Варшава. Министерство иностранных дел Польши вызвало на разговор к себе в воскресенье, 1 декабря, посла Украины для объяснений в связи с последними событиями в Киеве.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал пресс-секретарь польского МИД Марчин Войчеховский.

"На завтра в МИД приглашен посол Украины для дачи объяснений в связи с последними событиями в Киеве", - сказал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Польша осуждает не только избиение польских граждан, которое имело место в ночь на субботу, а в целом применение силы к участникам мирного протеста в Киеве.

Войчеховский подтвердил, что, по последним данным, во время разгона демонстрантов в столице Украины пострадало двое польских граждан.

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Лидеры европейских стран внимательно следят за ситуацией в Украине - Томбинский

Лидеры европейских стран внимательно следят за ситуацией в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня, общаясь с прессой на Михайловской площади, глава Представительства Европейского Союза в Украине Януш Томбинский.

Он отметил, что он и послы других европейских стран прибыли на Михайловскую площадь с целью оценить ситуацию.

Он также сказал, что европейские послы в Украине внимательно следят за развитием ситуации в Украине.

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Фюле призывает власть Украины воздержаться от использования силы в отношении участников мирных протестов

Комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле призывает власть Украины воздержаться от использования силы в отношении участников мирных протестов.

В своем Твиттере Фюле написал: "Последние события вызывают большую обеспокоенность, призываем воздержаться от использования силы против мирных протестов".

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Посол Канады считает неприемлемым применение силы против мирных митингующих

Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Трой Лулашник считает неприемлемым применение силы против мирных митингующих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол заявил на Михайловской площади во время общения послов европейских стран и Канады с митингующими и представителями прессы.

“Мы категорически против возможности применения силы против мирных митингующих”, - отметил посол.

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Силового разгона Евромайдана во Львове не будет, заявляют в милиции

Во Львовском городском управлении милиции заявили, что силового разгона Евромиайдана во Львове не будет.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Львовского городского управления милиции Сергей Зюбаненко, «милиция во Львове работает в штатном режиме по обеспечению правопорядка. На данное время задействовано достаточное количество работников милиции, которые охраняют общественный порядок в центре города».

Глава львовской милиции также опроверг распространенную сегодня в СМИ информацию, что во Львов подтягиваются дополнительные силы «Беркута» из других областей, цель которых - разогнать львовский Евромайдан.

«Такой команды никто не получал. Это не соответствует действительности. Никакие дополнительные силы по обеспечению правопорядка не подтягиваются. Милиция работает в штатном порядке и обеспечивает общественный порядок в городе», - заявил Зюбаненко.

Как передает корреспондент УНИАН, в социальных сетях распространяется информация о том, что во Львов следуют колонны с силовиками. Люди допускают, что Евромайдан во Львове хотят разогнать силой.

В частности, информацию о таком варианте развития событий обнародовал народный депутат из фракции «Батькивщина» Николай Княжицкий на своей странице в Facebook. Он пишет, что о колонне с силовиками сообщают водители-дальнобойщики. В свящзи с этим люди призывают перекрыть все въезды в город на кольцевой дороге и пропускать автомобили по одному, не пропуская автобусы с «беркутовцами».

Сейчас во Львове, на Евромайдане возле памятника Шевченко установлены восемь больших палаток, и сейчас на нем находятся около 600 человек. Евромайдан во Львове функционирует с 22 ноября – после отказа правительства Украины 21 ноября от евроассоциации. Вечером количество участников акции протеста обычно увеличивается.

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Польша ожидает объяснений от Украины по делу избиения польских граждан во время силового разгона мирной акции в Киеве - Туск

Варшава. Польская власть ожидает объяснений от украинской власти по делу избиения двух граждан Польши во время силового разгона мирной демонстрации в Киеве в ночь на субботу, 30 ноября.

Об этом сегодня заявил глава польского правительства Дональд Туск, передает РАР.

"Мы не позволим, чтобы наши граждане, если не нарушают закон, были каким-либо образом преследуемы или избиты. Будем следить за этим делом и будем ожидать объяснений от украинской стороны", - сказал Туск.

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УГКЦ осудила проявления насилия, примененного к мирным гражданам на Евромайдане

Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) осудила проявления насилия, примененного к мирным гражданам, которые проводили акцию в поддержку евроинтеграции Украины на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщает официальный сайт УГКЦ.

«От имени нашей Церкви хочу выразить свою печаль по поводу событий, которые этой ночью произошли на Майдане Незалежности в Киеве. Мы осуждаем те проявления насилия, которые применили работники правоохранительных органов к мирным гражданам», – сказал Блаженнейший Святослав (Шевчук), глава УГКЦ, комментируя события, которые 30 ноября ночью произошли в столице Украины.

При этом предстоятель УГКЦ предостерег перед применением силы в ответ. «Мы просим не допустить еще большей эскалации насилия, которое может привести к еще большим трагическим последствиям. Мы не должны отвечать насилием на насилие и злом на зло», – отметил Блаженнейший Святослав.

Он призвал все верующих Церкви и людей доброй воли к молитве «за мир и спокойствие в нашем государстве». «Призываю во всех наших храмах организовать общие молитвенные мероприятия, для того, чтобы силой молитвы залечивать те раны, которые нанесены нашему обществу, и чтобы мы получили надежду на лучше будущее. Надежда идет от Господа Бога. У него есть та сила любви, которая способна побороть любое искушение насилия», – призвал глава УГКЦ.

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