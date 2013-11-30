США осуждают насилие над протестующими на Майдане Незалежности

13:25, 30 ноября 2013
Разное
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Соединенные Штаты Америки осуждают насилие над протестующими на Майдане Незалежности, совершенное сегодня на рассвете.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Посольства США в Украине.

«Мы призываем правительство Украины уважать права гражданского общества и принципы свободы слова и свободы собраний, которые являются основными для демократических ценностей и краеугольным камнем нашего стратегического партнерства», - отмечается в заявлении.

«Мы поддерживаем право граждан выражать свои взгляды с помощью свободных СМИ и путем ненасильственных демонстраций», - подчеркивает Посольство США и призывает правительство Украины «в духе принципов, олицетворяемых ОБСЕ», создавать позитивную атмосферу для гражданского общества и для свободного выражения мнений и обмена ими между гражданами Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 4 часов утра несколько тысяч бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. Как сообщает ВВС, очевидцы рассказали, что штурм Евромайдана начался приблизительно в 4 часа утра. Десятки людей избиты, среди них много студентов - как девушек, так и парней.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" вытесняют людей из-под монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Официальной информации относительно пострадавших нет.

По словам корреспондента ВВС Украина, утром Майдан Незалежности оцепили представители спецподразделений, рабочие коммунальных служб смывали кровь с тротуаров. Два выходы из подземного перехода заблокированы.

В настоящее время центр Киева заполнен большим количеством милиции.

Майдан Незалежности окружен «Беркутом». Перед монументом Независимости стоит фура, которая закрыла собой место «со следами ночной зачистки».

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