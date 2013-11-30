МИД Польши осудил применение силы к участникам Евромайдана

Министерство иностранных дел Польши осудило применение силы к участникам Евромайдана.

Об этом сообщает Польское радио.

«Пацификация мирных демонстраций не служит европейской интеграции Украины. Мы осуждаем насилие в любой форме», - написал в Твиттере спикер министерства Марцин Войцеховский.

На портале Твиттера можно также найти пост со страницы Польского посольства в Киеве. «Грубый разгон Евромайдана в Киеве и избиение граждан Республики Польша углубляет недоверие в Польше и в ЕС относительно намерений украинской власти», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, представители спецподразделения "Беркут" применили силу против польского журналиста и руководителя одной из польских компаний, работающих в Украине, во время силового разгона протеста на Майдане Незалежности в Киеве.

"Пострадавшие обратились за помощью в Польское консульство в Киеве, и в настоящее время находятся на территории дипломатического представительства", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 4-х часов утра несколько тысяч бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. По данным ВВС, десятки людей избиты, среди них много студентов - как девушек, так и парней.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" вытесняют людей из-под монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Официальной информации относительно пострадавших нет.

По словам корреспондента ВВС Украина, утром Майдан Незалежности оцепили представители спецподразделений, работники коммунальных служб смывали кровь с тротуаров.