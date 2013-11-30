В США петиция против Януковича набрала необходимые 100 тысяч подписей

Под петицией в Администрацию Президента США с требованием ввести персональные санкции против Президента Украины Виктора Януковича и членов правительства Украины подписались уже 105 тыс. 392 чел.

Таким образом, набрано уже более 100 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения петиции администрацией Президента США.

Под петицией, опубликованной 26 ноября, можно поставить подпись, зарегистрировавшись на сайте Белого дома.

В петиции напоминается, что 21 ноября правительство Украины приняло распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Мы не можем принять тот факт, что Президент Виктор Янукович и его правительство отказывают народу Украины в праве стать ближе к западной цивилизации. Мы требуем ввести персональные санкции против Януковича и членов Кабинета министров Украины, если Янукович не подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе, Литва, 29 ноября", - говорится в петиции.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября, когда правительство Украины приняло распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в Украине начались массовые акции протеста и митинги.

29 ноября на саммите в Вильнюсе не состоялось подписание соглашения Украина-ЕС.

30 ноября около 4-х утра бойцы спецподразделения «беркут» начали штурм студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. Как сообщает ВВС, очевидцы рассказали, что штурм Евромайдана начался приблизительно в четыре утра. Десятки людей избиты, среди них много студентов - как девушек, так и парней.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" вытесняют людей из-под монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Официальной информации относительно пострадавших нет.

По словам корреспондента ВВС Украина, утром Майдан Незалежности оцепили представители спецподразделений, работники коммунальных служб смывали кровь с тротуаров. Два выхода из подземного перехода заблокированы. Центр Киева заполнен большим количеством милиции.

Сейчас в Киеве, на территории Михайловского собора, находятся до полутысячи студентов с разогнанного Евромайдана.

Небезразличные люди приносят им продукты питания. Также организован миништаб, в котором принимаются заявления от раненых. Некоторые держит в руках бумажки с надписями “юридическая помощь”, другие предлагают поселение.

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