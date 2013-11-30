МВД объяснило, почему разогнали Евромайдан

МВД утверждает, что Евромайдан в Киеве разогнали из-за сопротивления участников акции милиционерам, и заявляет, что все 35 задержанных отпущены после составления админпротоколов.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, «на Майдан Незалежности правоохранители прибыли в связи с обращением Управления благоустройства КГГА. Активные действия представителей «Беркута» начались после того, как митингующие начали оказывать сопротивление милиционерам, бросать в них мусором, стаканами, бутылками с водой и подожженными палками. Поэтому 35 человек были задержаны. В отношении их составлены административные протоколы, они отпущены домой».

По информации УСО МВД, в пятницу, «после того как студенты, присутствовавшие на Майдане Незалежности, объявили о приостановке акции и начали расходиться, представители Управления благоустройства КМДА попробовали завезти на Майдан Незалежности технику, необходимую для продолжения работ по подготовке к праздникам. Однако, несмотря на неоднократные разъяснения митингующим о необходимости заезда техники и ответственности за сопротивление представителям благоустройства, те не пропускали технику и агрессивно себя вели. Поэтому коммунальщики обратились в столичную милицию с просьбой обеспечить беспрепятственный проезд техники к Майдану Незалежности».

МВД утверждает, что «по прибытию на место милиции митингующие, грубо нарушая общественный порядок, начали бросать в правоохранителей мусором, стаканами, бутылками с водой и подожженными палками. После этого милиционеры оттеснили митингующих с Майдана Незалежности».

Кроме этого, говорится в сообщении, 35 человек были задержаны и доставлены в милицию для составления административных материалов по фактам совершения хулиганских действий и сопротивления представителям правоохранительных органов, по завершению составления этих материалов они были отпущены.

По поводу всех обращений о получении телесных повреждений во время конфликта, которые поступили от граждан, и по всем таким обращением будет проведена служебная проверка, отметили в УСО МВД Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, около 4-х часов утра несколько тысяч бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. Как сообщает ВВС, очевидцы рассказали, что штурм Евромайдана начался приблизительно в четыре утра. Десятки людей избиты, среди них много студентов - как девушек, так и парней.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" вытесняют людей из-под монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали избивать даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Официальной информации относительно пострадавших нет.

По словам корреспондента ВВС Украина, утром Майдан Незалежности оцепили представители спецподразделений, работники коммунальных служб смывали кровь с тротуаров. Два выхода из подземного перехода заблокированы. Центр Киева заполнен большим количеством милиции.

Послы США и Великобритании в Украине осудили жестокий разгон мирной акции.