Оппозиция требует отставки Захарченко

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк считает, что сегодняшний силовой разгон акции на Майдане произошел “по заказу Януковича”, а министр внутренних дел Виталий Захарченко выступил при этом “исполнителем”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал во время брифинга оппозиции.

“Сегодня ночью по заказу Виктора Януковича было совершено преступление против простых мирных людей и, что самое страшное, против детей, которых зверски избило спецподразделение “Беркут” по указанию министра внутренних дел Захарченко”, - сказал Яценюк.

Он отметил, что ответственность за это преступление “несут два человека: Виктор Янукович, как заказчик, и министр внутренних дел Захарченко, как исполнитель этого преступления”.

Яценюк отметил, что они требуют отставки Захарченко, уголовного расследования его деятельности и суда над ним. Также Яценюк напомнил, что политические требования оппозиции не изменились — это отставка Кабмина и проведение президентских и парламентских выборов.

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Оппозиция настаивает на отчете Захарченко в парламенте - Яценюк

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк отмечает, что оппозиция будет требовать на согласительном совете 2 декабря прибытия министра внутренних дел Виталия Захарченко в парламент и дальнейшую его отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал на пресс-конференции лидеров оппозиции, комментируя заявление об образовании штаба национального сопротивления.

Так, Яценюк отметил, что завтра на 12 часов оппозиция призывает всех, “кто готов бороться против режима и за то, чтобы наших детей не избивали”, к памятнику Тарасу Шевченко.

“В понедельник на согласительном совете в парламента мы потребуем Захарченко в парламент и отставку министра внутренних дел”, - сказал Яценюк.

После формирования штаба, отметил депутат, начинается работа по подготовке общенациональной забастовки.

“Это сложная работа, но это реальное проявление общественного неповиновения и это реальная воля людей, которая демонстрирует то, что они против режима и готовы бороться за свои права”, - сказал Яценюк.

Другой задачей, которую они перед собой ставят, Яценюк назвал способность защитить выборы, которые состоятся 15 декабря в округах.

Также он сообщил, что через час оппозиция будет встречаться с послами Европейского Союза, и к ним обратится относительно конкретных лиц, которые, по мнению оппозиции, причастны к разгону митингующих.

Яценюк также добавил, что штабы национального сопротивления формируют единую объединенную базу всех активистов страны; также студенчество призывают принять участие в общенациональной забастовке.

Кроме того, Яценюк напомнил, что в парламенте зарегистрировано постановление об отставке Кабмина, и этот вопрос будут требовать поставить на голосование в парламенте.

Яценюк также напомнил о требовании оппозиции относительно импичмента Президента.