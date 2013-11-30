Польша призывает Украину поступками подтверждать желание интегрироваться в ЕС

Варшава. Министерство иностранных дел Польши осудило силовой разгон мирной демонстрации в Киеве в ночь на субботу и призвало украинскую власть реальными поступками подтверждать свое желание интегрироваться с Европейским Союзом.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Польши.

"Во время саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе Президент Янукович заверял присутствующих глав государств и правительств, что Украина не планирует сходить с курса европейской интеграции и в краткосрочной перспективе подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Мы призываем власть в Киеве, чтобы их поступки отвечали декларациям", - отмечено в документе.

МИД Польши призвал отказаться от применения силы при решении общественных конфликтов в Украине.

"Пацификация мирных демонстраций не помогает европейской интеграции Украины. Мы предостерегаем украинскую власть перед применением силы, потому что это может иметь непредсказуемые и неотвратимые последствия", - говорится в заявлении.

"Надеемся, что сила и насилие будут заменены диалогом и пониманием. Польша декларирует решительную поддержку таких действий", - отмечено в документе.

МИД Польши также выразил солидарность с украинцами, которые мирно выступали за европейскую интеграцию Украины и заверил в своей готовности работать в дальнейшем ради построения наилучших отношений с Украинским государством и украинским обществом.

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