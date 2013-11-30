Фюле: власть Украины не должна отказываться от уважения свободы слова и собраний

Комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле заявляет, что власть Украины «не должна отказываться от уважения свободы слова и собраний».

В своем Твиттере Фюле написал: «…Украина: власть воздержались от подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, но она не должна отказываться от уважения свободы слова и собраний».

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Украина на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе не подписала Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, чего требовали тысячи украинцев, которые вышли 21 ноября на Евромайданы по всей стране.

30 ноября около 4-х утра бойцы спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. Как сообщает ВВС, очевидцы рассказали, что штурм Евромайдана начался приблизительно в четыре утра. Десятки людей избиты, среди них много студентов - как девушек, так и парней.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "Беркута" вытесняют людей из-под монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видно люди с окровавленными лицами.

Медицинская помощь была оказана 35 пострадавшим в результате разгона акции на Майдане Незалежности.

Об этом на брифинге сообщил главный врач Киевской станции скорой помощи Анатолий Вершигора, передает корреспондент УНИАН.

“За прошлые сутки обратилось к нам 35 человек, им была оказана амбулаторная помощь в 7 случаях. 21 пациент был доставлен в больницы. На утро в больницах осталось 7 человек, но они уже выписаны, потому что не нуждаются в стационарном лечении”, - сказал Вершигора.