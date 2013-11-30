Оппозиция готовит общеукраинскую национальную забастовку

Оппозиция приняла решение о проведении общеукраинской национальной забастовки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции лидеров оппозиции сообщил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

“Нами принято совместное решение тремя оппозиционными партиями о формировании штаба национального сопротивления. И мы начали подготовку к общеукраинской национальной забастовке”, - сказал Яценюк.

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