Оппозиция готовит общеукраинскую национальную забастовку
15:01, 30 ноября 2013Разное
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Оппозиция приняла решение о проведении общеукраинской национальной забастовки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции лидеров оппозиции сообщил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.
“Нами принято совместное решение тремя оппозиционными партиями о формировании штаба национального сопротивления. И мы начали подготовку к общеукраинской национальной забастовке”, - сказал Яценюк.
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