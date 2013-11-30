ЕС осудил применение силы против мирных протестующих в Украине

Вильнюс. Министр иностранных дел председательствующей в ЕС Литвы Линас Линкявичус осуждает применение силы против мирных демонстрантов в центре Киева. Руководители ЕС с обеспокоенностью следят за ситуацией в Украине.

“Применение силы против мирных протестующих в центре Киева достойно осуждения. Мы призываем украинское правительство уважать права человека и удостовериться, что его действия отвечают принципам верховенства права. Мы внимательно следим за событиями в Украине”, - говорится в заявлении главы литовской дипломатии.

Напомним, министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт также осудил применение силы: “Украина должна уважать право граждан на мирный протест. Боюсь, что Янукович переходит к репрессиям. Чрезвычайно опасно для Украины”, - написал Бильдт в Твиттере.

Комиссар ЕС по расширению и европейской политики соседства Штефан Фюле в Твиттере заявил: “Слежу за событиями в Украине с большой озабоченностью, призываю воздерживаться от применения силы против тех, кто мирно выражает свои взгляды”.

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