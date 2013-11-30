Азаров назвал разгон демонстрантов на Майдане провокацией

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает разгон демонстрантов на Майдане Незалежности в Киеве провокацией и обещает, что ситуация будет тщательным образом расследована.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь премьер-министра Виталий Лукьяненко.

“Позиция премьера заключается в том, что необходимо провести в сжатые сроки тщательное и объективное расследование, и для этого создана оперативно-следственная группа, которая такое расследование проведет, не взирая ни на что», - сообщил Лукьяненко.

Он также высказал позицию премьер-министра, которая заключается в том, что власть совершенно не заинтересована в подобных «провокациях» и выступает за стабильность в стране.

«Ясно одно, что власть совершенно не заинтересована в подобных провокациях, а напротив — заинтересована в стабильности и спокойствии в стране. Поэтому расследование, по мнению премьер-министра, должно быть прозрачным», - сказал Лукьяненко.

При этом он отметил, что премьер считает, что люди имеют право выражать свой протест путем законно организованных мирных акций.

«Премьер-министр еще раз подчеркнул, что те, кто мирно и законно выражают свой протест, - вовсе не противники, а наши граждане, права которых нужно обеспечить. Выступая за евроинтеграцию, они выступают за тот курс, который проводили и будут проводить Президент и правительство», - сказал Лукьяненко.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, чего требовали тысячи украинцев, которые вышли 21 ноября на Евромайданы по всей стране.

Сегодня, 30 ноября, ночью «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 участников акции были задержаны, относительно них составлен админпротоколы, которые суд будет рассматривать в понедельник, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью.

По свидетельствам очевидцев, около 4-х утра тысячи бойцы спецподразделения «беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Те, кому удалось уйти с Майдана Незалежности, укрылись в Михайловском соборе на территории монастыря, который длительное время был окружен бойцами спецподразделения. Чтобы поддержать их, туда начали приходить граждане. Утром их было около 500. По состоянию на 15.00 на Михайловской площади уже собралось около 7 тысяч граждан.

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Азаров глубоко возмущен и озабочен тем, что произошло на Майдане сегодня ночью - заявление премьера

Премьер-министр Украины Николай Азаров глубоко возмущен и озабочен разгоном демонстрантов на Майдане Незалежности, произошедшей прошедшей ночью.

Об этом премьер написал в заявлении, размещенном на его странице в сети Facebook.

«Я глубоко возмущен и озабочен тем, что произошло ночью на Майдане Независимости. Те сведения с разных сторон, которые у меня есть на данный момент, не позволяют сделать однозначные выводы: кто несет ответственность за эту провокацию», - говорится в заявлении.

Азаров также сообщил, что создана оперативно-следственная группа с участием сотрудников прокуратуры, которая даст квалифицированную правовую оценку всех участников конфликта, «объективную оценку, невзирая ни на что».

«Убежден, что это будет сделано, поскольку все действия, все события задокументированы. Этой группе поставлена задача провести расследование в максимально сжатые сроки и дать обществу четкий ответ: кто, за что и какое наказание должен понести», - заявил премьер.

«Сейчас ясно одно: кто совершенно не заинтересован в таком сценарии, который развернулся, так это власть. Напротив, наша задача – сохранить спокойствие и стабильность в стране. Я не раз говорил, и повторю: люди, которые законно и мирно выражают свой протест – это наши сограждане, права которых мы обязаны защищать. Эти люди выражают поддержку европейской интеграции, то есть, той политике, которую проводили и будут проводить Президент и Правительство. Мы ценим их мнение, их позицию и ведем с ними диалог, как и с другими членами нашего общества», - говорится в заявлении премьера.

Азаров также призвал украинцев не поддаваться на провокации.

«Я призываю всех людей в этой сложной, эмоционально накаленной обстановке не поддаваться на провокации, не верить всяческим слухам, трезво и взвешенно оценивать факты, отделяя их от домыслов», - говорится в заявлении Азарова.