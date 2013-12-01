Президент Украины Виктор Янукович возмущен событиями на Майдане и требует наказать виновных.

Об этом говорится в его обращении к украинскому народу, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Я глубоко возмущен теми событиями, которые произошли в ночь на Майдане Независимости. Я осуждаю действия, которые привели к силовому противостоянию и страданию людей», - отмечает Президент.

Янукович подчеркнул, что несколько дней назад он перед всей страной заявил о поддержке гражданских ненасильственных акций.

«Те, кто не услышали слова Конституции и Президента и своими решениями, а также действиями спровоцировали конфликт на Майдане, будут наказаны», - заверил Президент.

Янукович требует от Генеральной прокуратуры Украины срочно предоставить ему и украинскому обществу результаты немедленного и объективного расследования для надлежащего наказания виновных, отмечается в сообщении.

«Я подтверждаю - мы едины в выборе нашего общего европейского будущего. Вчера завершился Вильнюсский саммит, который показал - у нас с европейскими коллегами есть общее понимание проблем, существующих, и есть общее желание работать над их преодолением», - говорится в заявлении.

По мнению Президента, «сегодня нам нужна совместная работа над программой мероприятий, которая сделает экономику Украины менее уязвимой, защитит рабочие места, зарплаты, пенсии и в перспективе позволит их повышать».

«Именно об этом я говорил в Вильнюсе», - сказал Янукович.

«Уверяю со всей ответственностью: все усилия властей, направленные на преодоление кризисных процессов, укрепления экономики Украины, улучшение жизни людей. Я призываю каждого из вас присоединиться к этой ответственной задаче. Каждый должен приложить максимальные усилия к укреплению нашего государства и объединения нашего общества», - отметил в своем обращении Глава государства.

Янукович убежден, что «именно такой подход позволит нам достичь желаемых целей и не допускать больше конфликтов и противостояния в обществе».

«Верю в вашу мудрость и готовность к совместной работе ради нашего европейского будущего», - говорится в заявлении Януковича.