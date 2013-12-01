Акции протеста в Украине: хроника событий

2 декабря

Кабмин полностью заблокирован активистами Евромайдана

Активисты Евромайдана заблокировали подъезды и входы в здание Кабинета министров.

Люди становятся по несколько десятков человек у ворот, через которые заезжают во двор здания министры и сотрудники, передает ТСН.

При этом, по словам Юрия Луценко, пикетчики заблокировали проезд, через который приезжает на работу премьер-министр Николай Азаров. Там сейчас находятся десятки людей и спортивный автомобиль яркой раскраски.

Милиция пока не препятствует демонстрантам.

Напомним, ситуация на Евромайдане стабилизировалась, однако площадь почти опустела, так как люди ушли под Кабмин.

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Участники акции протеста возвели вокруг Майдана Незалежности баррикады

В Киеве участники акции протеста против действий власти за ночь возвели вокруг Майдана Незалежности баррикады.

Для этого активисты, в частности, использовали часть конструкций разобранной новогодней елки.

Все подходы к Майдану со стороны Крещатика, улиц Институтской, Городецкого, Европейской площади перекрыты баррикадами. Для людей, которые выходят из метро, сделали проходы.

На Майдане сохраняется спокойная обстановка.

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1 декабря

В ближайшие дни Украина возобновит переговоры с ЕС относительно подписания Соглашения об ассоциации - Кожара

В ближайшие дни официальная делегация Украины отправится в Брюссель, чтобы возобновить активный диалог с Евросоюзом относительно подписания Соглашения об ассоциации. Об этом в эфире программы ТСН-Неделя заявил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

Он отметил, что планируется обсуждение стоимости газа и вопросов финансовой помощи международными организациями. Также стороны должны рассмотреть проблему падения товарооборота между Украиной и ЕС.

О формате переговоров Кожара ничего не сообщил.

Как известно, на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе украинская власть не подписала Соглашение об ассоциации, вместо этого предложила представителям ЕС вариант приобщения России к обсуждению положений Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Европейские должностные лица на такое предложение не согласились.

С 21 ноября по всей стране длятся проходят в поддержку евроинтеграции Украины.

В ночь на 30 ноября «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.

Сегодня, 1 декабря, на улицы столицы вышли до 500 тысяч граждан. Многолюдные акции состоялись также в регионах Украины и за рубежом.

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"Беркут" разгромил дом Союза писателей Украины - СМИ

Столкновения между участниками акции протеста и "беркутом" на улице Банковой в Киеве длились и в доме Союза писателей, что возле Администрации Президента.

Как сообщает «5 канал», очевидцы рассказывают, что несколько раненых митингующих и с ними несколько медиков спрятались в доме Союза, где медики оказывали им помощь. В это время "беркут", разбив окна на первом этаже в доме Союза, ворвался и жестоко бил всех без разбора, а раненых забрал. В Союзе находились также некоторые писатели. Они пытались сдержать силовиков, показывали союзное удостоверение, однако это не помогало. В доме теперь выбиты оконные стекла и разломана мебель.

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В Сичеславе на вокзале «титушки» избили около 200 человек, которые ехали на Майдан в Киев

Сегодня вечером на железнодорожном вокзале Сичеслава (Днепропетровская) молодые люди спортивного телосложения избили около 200 человек, которые ехали в Киев, чтобы присоединиться к всеукраинской забастовке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс - службе ВО «Свобода».

«Хотя "титушек" было меньше - около 50 человек, и пользуясь тем, что люди стояли отдельными группами и не имели опыта силового противостояния, им удалось получить преимущество», - отметили «Свободе».

«На удивление тех, кто вызвал милицию, представители органов правопорядка вместо «титушек» задержали избитых патриотов.

Сейчас их отвезли в Кировский районный отдел милиции и держат за решеткой. Возле отделения срочно собираются свободовцы и едут на помощь партийные юристы», - сообщили в пресс - службе партии.

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Яценюк призывает участников Майдана собраться в понедельник в 8 утра, чтобы вместе требовать от парламента отставки правительства

Арсений Яценюк призывает участников Майдана собраться в понедельник в 8 утра, чтобы вместе требовать от парламента отставки Кабинета министров Украины.

Об этом Яценюк заявил, выступая вечером со сцены Майдана Незалежности, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Яценюк напомнил, что вчера оппозиция объявила план действий: "В соответствии с нашим планом, мы должны были собраться все возле Шевченко. Собрались. Потом мы должны были сделать то, на что никто не надеялся – вернуться на Майдана. Вернулись. Мы должны были здесь на Майдане поставить сцену, чтобы вся Украина нас слышала. Поставили. А затем мы должны были прийти по приглашению к профсоюзам и там сделать штаб. Сделали. Мы назначили коменданта штаба. В Киевраде также будет народовластие - там также есть наш комендант".

Яценюк призывал участников Майдана устанавливать палатки и ограждать палаточный городок: "Будем защищать все по периметру щитами".

Он сообщил, что завтра о 8.00 на Майдана состоится сбор на пикет здания Кабмина: "Завтра будет наше первое общее политическое требование - резолюция недоверия правительству. Вон правительство Азарова-Януковича. Это должно быть проголосованным в парламенте".

Он призывал общество не поддаваться на провокации: "Мы не поддадимся. Наше задание – это мирный протест. Мы здесь стоим в соответствии с нашей Конституцией, где написано "власть в Украине принадлежит украинскому народу".

"Здесь мы стоим целую ночь. Защищаем нашу территорию: палатки есть, еда есть, тепло есть, и что наиболее важно – есть наш дух", - сказал Яценюк.

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На Майдане Незалежности начали устанавливать жилые палатки

На Майдане Незалежности начали устанавливать жилые палатки.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, одна туристическая палатка уже стоит возле Главпочтамта на проезжей части улицы.

Также митингующие перегораживают Крещатик металлическими щитами со стороны улицы Городецкого.

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В Киеве возле памятника Ленину начались столкновения между группой радикально настроенных молодчиков и милицией

В Киеве возле памятника Ленину начались столкновения между группой радикально настроенных молодчиков и милицией.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, несколько десятков молодых людей в закрытых масках и с шарфами лицами нарисовали на памятнике надпись "фашист". Когда милиция попыталась помешать им, началось столкновение, в ход пошли взрывпакеты, дымовые шашки.

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Мэр Львова призвал жителей города вывесить на всех домах государственные флаги Украины

Городской голова Львова Андрей Садовый сегодня вечером обратился к жителям города по поводу сложившейся в стране и городе Львове ситуации, и призвал вывесить на своих домах, на учреждениях и предприятиях государственные флаги Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении он отметил, что «львовская городская власть является избранной общиной и будет действовать в интересах общества».

Садовый подчеркнул: «Главное сейчас - обеспечение бесперебойной жизнедеятельности Львова и безопасность людей, которые выражают свою гражданскую позицию».

По словам мэра, «сегодня во Львове состоялся митинг, в котором приняли участие до 50 тысяч львовян. Все очень эмоционально заряжены, но господствует самоорганизация и самодисциплина. Люди продолжают выезжать на Киев».

Комментируя призывы к объявлению забастовки Садовый отметил: «Все предприятия жизнеобеспечения города будут работать - вода, тепло, общественный транспорт, больницы, школы. Родители несут ответственность за безопасность своих детей и решают по поводу их участия в массовых мероприятиях. Школы будут открыты. Обязуем учителей обеспечить безопасность детей и провести занятия, в которых разъяснить школьникам права граждан на выражение позиции, защиту прав человека, поведение в условиях массовых мероприятий, суть евроинтеграции. В высших учебных заведениях органы студенческого самоуправления самостоятельно принимают решение относительно дальнейших действий. По большей части, в вузах объявлены забастовки, которые поддержаны ректоратами. Трудовые коллективы частных учреждений также самостоятельно будут принимать решение по поводу форм выявления протеста».

«Если владельцы учреждений так или иначе будут препятствовать гражданам в выражении их позиции, я прошу немедленно извещать об этом городскую власть», - отметил городской голова.

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Во время столкновений на Банковой пострадали украинские и иностранные журналисты

Несколько украинских и иностранных журналистов пострадали на Банковой в Киеве во время столкновений, когда "Беркут" оттеснял людей из-под Администрации Президента. Об этом сообщает «Украинская правда».

В частности, разбили голову журналисту из Польши и оператору Euronews, пострадали журналист "Украинской недели" Валерия Бурлакова и фотожурналист "ЛигаБизнесИнформ" Александр Перевозник.

Также пострадал журналист "Украинской правды" и Общественного ТВ Мустафа Найем и едва не пострадали фотокорр УП Дмитрий Ларин, Макс Левин из издания "Лівий берег" и фотокорр Максим Кудимец.

Михайлина Скорик сообщила в Facebook: "Журналисту из Польши разбили голову на Банковой – били до 10 раз, говорит он".

Найем в Facebook написал, что сам попал в "полевой" медпункт на Банковой после удара по голове – "наглотался газу, не сориентировался", а еще пострадал оператор Euronews - его повезли с травмой головы: "в крови, голова разбита, вырван ноготь".

"Украинская неделя" сообщает, что его журналистка Валерия Бурлакова получила ранение во время столкновений возле Администрации Президента: «Одна из звукошумовых гранат разорвалась возле ее ног. Она получила ранение, сейчас находится в карете скорой помощи».

"Когда бойцы "Беркута" начали оттеснять демонстрантов с Банковой, один из милиционеров попытался забрать камеру у фотографа Алексея Заклецкого", - отмечает издание.

Кроме того, фотожурналист "ЛигаБизнесИнформ" Александр Перевозник был избит работниками милиции во время освещения акции протеста на Банковой около 16 часов, сообщает его издание.

"Во время атаки бойцов "Беркута" на демонстрантов с целью вытеснения с улицы Банковой, несколько бойцов спецназа били журналиста", - пишет издание.

Как сообщил по телефону Перевозник, у него разбита голова и фотокамера. Кроме того, он наглотался слезоточивого газа.

По его словам, били 7-8 сотрудников "Беркута", а затем один из них поднял его и подвел к волонтерам-медикам, которые оказали первую медицинскую помощь.

Многоразовые предупреждения Перевозника о том, что он – журналист, не подействовали на сотрудников "Беркута".

А Макс Левин написал: "Со мной все ок. Прямо возле ноги взорвалась шумовая граната или взрывпакет. Разорвало джинсы, повредило боты. Нога с гематомами, сильный ушиб, но, вроде, без переломов. Если бы не трекинговые боты Lowa, ногу бы разбило", - и посоветовал надевать шлемы и "крепкие боты" и "крепкие перчатки".

Фотокорреспондента УП Дмитрия Ларина тоже едва не избил "Беркут", но ему удалось вывернуться и скрыться в одном из домов рядом.

Фотокорр Максим Кудимец заявил: "Попал на раздачу на Банковой. Беркутовцы не люди, это скоты. П... всех. На моих глазах просто стоящему фотокорру специально били по камере (разбили), а затем и по самому фотокорру. Я стоял просто подняв руки вверх. Подбегают ребята и один дубинкой по почкам... Кричит: на пол, сука. На пол, я сказал, мразь. Упал, а он начал по ногам добивать. Потом он переключился на оператора, который рядом лежал. Мне удалось убежать. Голова цела, камера цела…".

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Власть рассматривает два сценария дальнейшего развития событий на киевском Майдане - Тягнибок

Украинская власть рассматривает два сценария развития дальнейших событий по урегулированию акций протеста в Киеве.

Об этом сегодня на брифинге сообщил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

«Насколько нам известно, на сегодняшний день власть рассматривает два сценария. Первый – это объявить о роспуске правительства, чтобы пойти на переговоры с митингующими. Второй - через своих кремлевских эмиссаров настаивают на силовом сценарии», - отметил Тягнибок и добавил, что «мы будем стоять, отбиваться и настаивать на наших требованиях».

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МВД просит сообщать о провокаторах

Министерство внутренних дел Украины просит сообщать о провокаторах.

Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, учитывая обстановку в столице, а также ввиду того, что в СМИ появляются сообщения о задержании так называемых «провокаторов», министерство обращается к организаторам и участникам массовых мероприятий с просьбой быть пристальными и осторожными.

В случае выявления фактов наличия у кого-то из участников массовых мероприятий оружия или других запрещенных предметов просьба сообщать об этом в органі внутренних дел в любой доступный способ, просят в управлении милиции.

Кроме того, правоохранители «убедительно просят организаторов и участников акции воздерживаться от противоправных действий».

Как передает корреспондент УНИАН, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок сообщил сегодня на брифинге в Киеве, что драку с «Беркутом» возле Администрации Президента совершили провокаторы.

По его словам, таких провокаторов в Киев стянули несколько тысяч. Учитывая ход событий, Тягнибок призвал людей не поддаваться на провокации, быть бдительными, и еще раз подчеркнул, что акция на Майдане Незалежности носит исключительно мирный характер.

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В сегодняшней акции протеста в Киеве приняли участие до полумиллиона человек - Кличко

По разным подсчетам, сегодня в акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве приняли участие до полумиллиона человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на брифинге в Киеве лидер партии «УДАР» Виталий Кличко.

«По разным оценкам, в сегодняшней акции приняли участие от 400 тысяч до полумиллиона человек», - сказал Кличко.

Он в очередной раз, обращаясь к гражданам, призвал их оставаться на Майдане, приводить на него своих друзей, родственников и знакомых.

Также Кличко отметил, что подобные Майданы будут созданы во всех регионах Украины.

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Одарченко заявляет, что противоправного захвата Киевского горсовета не было

Народный депутат Украины из фракции «Батькивщина» Юрий Одарченко заявляет, что противоправного захвата Киевского городского совета не было.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской парторганизации ВО «Батькивщина», по словам политика, «заявления власти о противоправном захвате столичного горсовета являются очередными провокациями и попыткой исказить украинское законодательство».

По его словам, в настоящее время в помещении Киевского городского совета состоится встреча граждан Украины с народными депутатами Украины и депутатами горсовета.

На данный момент в столичном горсовете в кабинетах, которые официально выделены депутатам от оппозиционных фракций, работает Штаб по организации общего собрания киевлян. Его руководителем избран Одарченко, отметили в пресс-службе киевской организации «Батькивщины».

«Граждане, которые сейчас находятся в помещении, зашли туда в открытую дверь совета, не применяя насилия. Сами депутаты находятся в Киевском городском совете на основании Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» и «О статусе депутатов местных советов» - заявил Одарченко.

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Неизвестные молодчики пытались захватить «Украинский дом» - «УДАР»

Народные депутаты от «УДАРа» пресекли попытку неизвестных молодчиков захватить «Украинский дом» на Европейской площади. Об этом сообщил народный депутат от «УДАРа» Александр Корнийчук.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», он отметил, что сейчас «Украинский дом» охраняется милицией. «В то же время, мы увидели что возле «Украинского дома» происходят какие-то провокации. Когда я и народный депутат Федор Негой подошли к зданию, то увидели, что группа молодчиков, 20-30 человек, провоцируют милиционеров», - сказал депутат.

По словам Корнийчука, группа провокаторов пытались попасть внутрь «Украинского дома». «После длительных переговоров удалось конфликт разрешить», - сказал «ударовец».

Между тем, в Доме профсоюзов работает Штаб национального сопротивления, куда все желающие могут приносить теплую одежду и еду для участников акции протеста, отметили в пресс-службе.

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Львовский облсовет осудил разгон Евромайдана

Львовский облсовет осудил действия органов центральной власти Украины по разгону Евромайдана в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, решение «Об осуждении действий органов центральной власти Украины относительно преступного разгона Евромайдана в Киеве 30 ноября 2013 года» было принято депутатами сегодня на внеочередной сессии.

Депутаты также приняли обращение «Об общественно политической ситуации в Украине».

В своем решении областные депутаты поддержали инициативу лидеров трех оппозиционных сил о создании Штаба национального сопротивления, а также призвали перевозчиков поддержать инициативу жителей области, которые хотят принять участие в протестных акциях в Киеве.

«Также решение будет направлено областным советам Украины, государствам Европейского Союза и США», - сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета.

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УНИАН открыл пункт помощи митингующим

В офисе УНИАН на Крещатике, 4 открыт пункт помощи и обогрева для участников акции в Киеве.

В пункте можно получить бесплатные чай и кофе, а также зарядить мобильные телефоны и другую технику.

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«Беркут» начало разгон «титушек» под Администрацией Президента

Спецподразделение «Беркут» начало разгон «титушек» под Администрацией Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, бойцы спецподразделения вели себя сдержанно. В то же время, есть задержанные.

Некоторые митингующие остаются на крышах прилегающих домов.

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Яценюк призывает Януковича не объявлять чрезвычайное положение

Лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк призывает Президента Украины Виктора Януковича не объявлять в стране чрезвычайное положение.

«Мы знаем о том, что он (Президент) хочет созвать СНБО и вводить чрезвычайное положение в стране, он инициировал провокацию возле администрации Президента, украинская оппозиция не имеет ничего общего с избиением возле АП», - заверил Яценюк.

Политик подчеркнул, что акция оппозиции носит исключительно мирный характер.

«Титушки» и их провокации совершены исключительно по указке Президента и секретаря СНБО Андрея Клюева. Мы призываем Януковича не применять силу к мирным гражданам, не нарушать закон и Конституцию», - подчеркнул Яценюк.

Он подчеркнул, что народ имеет право на мирное собрание, и он проводит это собрание в соответствии с украинской Конституцией и украинскими законами.

«Любое применение силы вызовет обратную реакцию, поэтому никаких чрезвычайных положений. Виктор Янукович, обеспечьте охрану общественного порядка и уберите своих «титушек», которых Вы бросали на президентскую администрацию!», - призвал лидер фракции «Батькивщина».

Перед этим лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок отметил, что в провокациях возле Администрации Президента принимают участие так называемые «титушки» и переодетые курсанты милицейских вузов. Он сказал, что оппозиция не имеет никакого отношения к этим событиям и отмежевывается от этого.

Тягнибок отметил, что все действия оппозиции озвучиваются на митинге, в СМИ или соцсетях, и никто не призывал идти на штурм Банковой.

«Ситуация, которая была в ночь на субботу, подтвердила, что это чистый российский сценарий, когда российские СМИ показали о том, что мы что-то спровоцировали, потом «Беркут» отреагировал на эти вещи. А затем все это оказалось ложью», - сказал Тягнибок.

Он обратил внимание, что сегодня во время провокации «титушки» использовали символику партии «Свобода».

«Я хочу вас заверить, предупредить всех, и попросить представителей СМИ, мы - наш штаб, приняли четкое решение - все наши действия, все наши шаги являются прозрачными и четкими», - подчеркнул лидер «Свободы».

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Спецназ возле Администрации Президента начал массово применять против "титушек" шумовые гранаты и слезоточивый газ

Спецназ начал массово применять шумовые гранаты и слезоточивый газ на подходах к Администрации Президента против протестующих, большинство которых в масках и хорошо экипированы, скорее всего, являются "титушками".

Как передает корреспондент УНИАН, спецназ начал массово применять шумовые гранаты и слезоточивый газ, когда в их сторону начал двигаться бульдозер, на котором находилось с десяток молодых людей.

После взрывов гранат силовикам удалось остановить бульдозер, а радикально настроенные митингующие отступили.

Однако они ведут себя достаточно агрессивно. Находящиеся на месте события журналисты отмечают, что провокаторы лозунги кричат по-украински, а разговаривают между собой на русском языке.

Они продолжают бросать в спецназ различные предметы, включая булыжники и «коктейли Молотова»

Кроме того, молодые люди показывают, что они хорошо владеют навыками противодействия бойцам силовых структур и знают их тактику поведения.

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Врачи вытаскивают пострадавших из эпицентра событий возле АП

Врачи скорой помощи вытаскивают пострадавших из эпицентра событий возле Администрации Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, у одного из пострадавших - травмы ног.

Вместе с тем, возле АП постоянно пускают газ.

В то же время, активисты акции протеста возле Администрации Президента Украины организовали пункты оказания первой медицинской помощи для пострадавших в результате столкновений. Врачи и медперсонал надели одежду с эмблемой красного креста и снабжают митингующих индивидуальными средствами защиты. В пунктах есть питьевая вода и бинты.

Корреспондент УНИАН также сообщили, что одному из журналистов, освещающих события возле АП, стало плохо. Его на карте скорой помощи отправили в больницу для оказания дальнейшей медпомощи.

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Штурм Банковой - это провокация «титушек» - заявляют в оппозиции

Штурм Банковой - это провокация «титушек» - заявляют в оппозиции.

Об этом заявил на брифинге народный депутат Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что возле Банковой «титушки» спровоцировали людей на штурм.

Порошенко сообщил, что его помощника «пырнули ножом».

Он отметил, что молодчики специфической внешности были вооружены топорами и молотками.

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Кличко объявляет гражданскую мобилизацию, чтобы у власти не возникало желания вновь прибегнуть к силе

Лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко заявил об объявлении гражданской мобилизации, чтобы у власти не возникало желания вновь прибегнуть к силе.

Как сообщает пресс-служба политической партии «УДАР», на этом Кличко отметил в комментарии журналистам после выступления на Народном вече в Киеве.

«Я объявляю гражданскую мобилизацию! Если мы пришли сюда, мы здесь остаемся. И днем, и ночью здесь должно быть достаточно людей, чтобы у власти не возникало желание вновь прибегнуть к силе», - отметил Кличко.

Лидер «УДАРа» также призвал всех граждан приезжать в Киев, а кто не имеет такой возможности – стать частью сети сопротивления в своем городе или селе.

«В каждом вузе, на каждом предприятии должна действовать ячейка национального сопротивления. Так мы сможем повлиять на власть и защитить свои права. У Януковича не хватит провокаторов, титушек и коррупционеров, чтобы запугать и сломать всю Украину! Наша борьба только начинается. Но мы вместе, и мы победим. И мы придем в Европу – без Януковича! Потому что Украина – это Европа», - призвал один из лидеров оппозиции.

Кличко подчеркнул, что конечной целью сегодняшней акции является проведение досрочных президентских и парламентских выборов и полная перезагрузка власти, которая позволит перейти к выполнению программы европейских реформ.

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Митингующие под Администрацией Президента отступают из-за газовых гранат, примененных милицией

Митингующие под Администрацией Президента отступают с улицы Банковой в сторону улицы Институтской из-за газовых гранат.

Как передает корреспондент УНИАН, милиция повторно применила против митингующих газовые гранаты, но в большем количестве, чем раньше.

Из-за действия слезоточивого газа и невозможности дышать протестующие ушли практически на улицу Институтскую.

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Возле Администрации Президента начались столкновения митингующих с бойцами "Беркута"

Возле Администрации Президента Украины начались столкновения митингующих с бойцами "Беркута".

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции протеста на улице Банковой со стороны улицы Институтской бросают в сотрудников милиции камни, палки.

Милиционеры бьют митингующих дубинками и применяют против них слезоточивый газ.

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Яценюк заявляет, что акция протеста будет продолжаться, пока требования украинского народа не будут удовлетворены

Председатель фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявляет, что акция протеста будет продолжаться, пока требования украинского народа не будут удовлетворены.

Об этом он заявил журналистам на Майдане Незалежности в Киеве, где проходит Народное вече.

«Мы будем стоять здесь, пока требования украинского народа не будут удовлетворены»,- сказал Яценюк.

Политик подчеркнул, что украинцы требуют справедливости в нашей стране: «Это требование настоящей демократии. Первый шаг к этому – это отставка правительства Азарова, которое уничтожило европейскую мечту Украины и избило людей. И это требование - отставка Януковича, который лично давал указание бить людей, который лично убил нашу европейскую мечту».

При этом Яценюк подчеркнул, что это мирная демонстрация.

По его словам, у оппозиции есть четкий перечень требований: «Первое требование – это отставка правительства Азарова. Второе требование – это то, чтобы Виктор Янукович понес ответственность. Это отставка Януковича и проведение досрочных президентских и парламентских выборов».

Яценюк отметил, что такого поднятия духа Украины не было в течение последних десятилетий.

«Люди не выходят за пенсию, зарплаты, не выходят за деньги. Выходят за идею и справедливость. И это - отличие Украины и от России, и от Беларуси и от других», - сказал политик.

Яценюк заверяет, что «этот путь будет очень непростым».

«Янукович просто так не уйдет. Но мы будем бороться, пока в Украине не восстановится реальная демократия. Янукович украл мечту украинцев, и он должен нести ответственность», - сказал лидер фракции «Батькивщина».

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Протестующие захватили здание Киевской горадминистрации

Участники акции гражданского протеста в центре Киева захватили здание Киевской городской государственной администрации, а также здание Федерации профсоюзов, сообщили участники протеста и лидер оппозиционной партии «Свобода» Олег Тягнибок.

Как передает кореспондент УНИАН, по словам самих участников захвата, милиция при этом применила слезоточивый газ.

«Мы украинцы - уже в Киевраде, потому что эта Киеврада была незаконно занята бандитами. Пока тут кричат, там начинает формироваться законная киевская власть», - сказал Тягнибок.

Он также объявил митингующим о том, что штаб гражданской акции протеста будет отныне находится в здании Федерации профсоюзом на Майдане Независимости.

«Мы тут сейчас сформируем штаб и где он будет находится? В здании (федерации) профсоюзов», - сказал Тягнибок.

Ряд украинских телеканалов показал группы протестующих находящихся во внутренних помещениях Киевской горадминистрации.

Как сообщил ранее УНИАН, группа молодых людей в воскресенье также ворвалась в Дом профсоюзов в центре Киева.

Эти молодые люди, некоторые из них одеты в футболки с символикой ВО “Свобода”, сначала взломали камеры наблюдения, установленные над дверями центрального входа в Дом профсоюзов, затем разбили стекло, открыли дверь и ворвались в помещение.

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Кличко призывает не поддаваться на провокации и не идти на штурм властных зданий

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко призывает не поддаваться на провокации и не идти на штурм властных зданий.

Об этом он заявил на митинге на Майдане Незалежности в Киеве.

По его словам, поступает информация о том, что готовятся провокации и людей призывают штурмовать государственные здания.

Он заявил, что этого делать не нужно, потому что это опасно.

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Активисты акции протеста начали штурм Администрации Президента Украины

Активисты акции протеста начали штурм Администрации Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, люди оттянули железный забор, ограждающий активистов от бойцов «Беркута».

Слышны взрывы шумовых шашек, активисты бросают фаеры в «беркутовцев».

Активисты скандируют: «Зэка – геть!» и ждут подкрепление с Майдана Незалежности для продолжения активной фазы протеста.

Всего возле АП находятся несколько тысяч человек.

Бойцы «Беркута» также используют против активистов шумовые гранаты.

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Учасники Евромайдана подняли флаг ЕС на недостроенной елке на Майдане Незалежности

Участники акции протеста в Киеве подняли флаг Европейского Союза на недостроенной новогодней елке на Майдане Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько митигующих забрались на конструкцию новогодней елки, установленной на Майдане Незалежности, и установили на ней флаг Европейского Союза.

Кроме того, митингующие полностью убрали щиты и ограждения с Майдана.

К этому времени с Майдана по требованию митингующих уехала и коммунальная техника.

Сейчас люди начали собираться уже на Европейской площади.

Активисты на автомобилях помогают преграждать окружающие Майдан Незалежности улицы.

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Суд запретил проводить массовые акции в центре Киева

Окружной административный суд Киева в 4.00 запретил массовые акции в центре города.

Об этом «5-му каналу» сообщила ответчик по делу Евгения Закревская.

В связи с новогодними праздниками митинги запрещены на Майдане Незалежности, Европейской площади, улицах Банковой, Грушевского, Богомольца с сегодняшнего дня и до 7 января 2014 года.

Таким образом, суд удовлетворил иск Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению пресс-службы КГГА, администрация не обращалась в суд с просьбой ограничить проведение мирных массовых акций на других улицах в связи с подготовкой к рождественским праздникам. В то же время демонстрации в парке Шевченко и на Михайловской площади под запрет не попадают.

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Сикорский из-за последних событий в Украине считает сомнительным проведение в Киеве министерского заседания ОБСЕ

Министерство иностранных дел Польши из-за последних событий в Киеве считает сомнительным проведение в столице Украины очередного министерского заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое должно состояться 5-6 декабря.

Об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал в своем Twitter 30 ноября.

"Когда милиция нападает на мирные демонстрации, Киев - вряд ли соответствующее место для встречи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - считает Сикорский.

Министерское заседание ОБСЕ в Киеве должно стать важнейшим событием Председательства Украины в этой организации, которое пришлось на 2013 год.

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Янукович обещает ускорить процесс сближения Украины с ЕС

Президент Украины Виктор Янукович пообещал сделать все зависящее от него для ускорения процесса сближение Украины с Европейским Союзом, не допустив серьезных потерь экономики и ухудшения жизненного уровня граждан, сообщается в обращении Президента к украинскому народу по случаю 22-й годовщины проведения Всеукраинского референдума в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины, распространенное его пресс-службой через государственное информационное агентство “Укринформ”.

“Сделаю все от меня зависящее для ускорения процесса сближение Украины с Европейским Союзом, не допустив при этом серьезных потерь нашей экономики и ухудшения жизненного уровня граждан... Мы должны отстоять свою страну на политической карте Европы и мира как большое и действительно независимое государство”, - сообщается в обращении.

Президент напоминает, что Украина сделала свой геополитический выбор. “Мы - европейский народ, и путь наш определен исторически. В то же время, по моему глубокому убеждению, интегрироваться в содружество европейских наций наше государство должно как равноправный партнер, которого будут уважать и с которым будут считаться”, - говорится в заявлении.

Президент напоминает о 22 годовщине проведение Всеукраинского референдума в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года, которую он оценивает как беспрецедентное проявление прямого народовластия, благодаря чему Украина стала развиваться как полноценный самодостаточный субъект международных отношений. “Тогда мы получили неоценимый опыт консолидированного принятия судьбоносных политических решений. Это достояние всегда будет прочным базисом для развития Украины и ее превращения в мощное, процветающее, амбициозное государство. И нет в мире силы, которая смогла бы покачнуть решительность украинцев свободно жить на собственной земле”, - подчеркивает он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, хакеры взломали сайт Президента Украины, администрация передает новости через государственное агентство новостей “Укринформ”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Напомним, вчера, 30 ноября, был взломан сайт МВД.

Ночью 30 ноября бойцы «беркута» жестоко разогнали Евромайдан в Киеве: 35 участников акции было задержаны, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью.

Это вызвало возмущение граждан – и собрало чрезвычайно массовые акции протеста в Киеве и других городах государства.

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Генпрокуратура начала проверку всех обстоятельств событий на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября

Во исполнение поручения Президента Украины