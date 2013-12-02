Гражданские протесты в Украине. 2 декабря

В понедельник, 2 декабря, активисты Евромайдана заблокировали подъезды и входы в здание Кабинета министров.

Все входы в здание Кабинета министров, на ул. Грушевского, 12, закрыты. Сотрудники секретариата Кабмина, а также министерств, расположенных в здании, работают в режиме удаленного доступа - из дому, сообщил УНИАН ряд сотрудников правительства..

Участники акции протеста становятся по несколько десятков человек у ворот, через которые заезжают во двор здания министры и сотрудники, передает ТСН.

При этом, по словам Юрия Луценко, пикетчики заблокировали проезд, через который приезжает на работу премьер-министр Николай Азаров. Там сейчас находятся десятки людей и спортивный автомобиль яркой раскраски.

Милиция пока не препятствует демонстрантам.

Кроме этого, правительственный квартал по улице Грушевского в Киеве также перекрыт активистами Евромайдана.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас под Кабмином собралось несколько сотен людей. Они держат в руках национальные флаги и ВО “Свобода”. Люди ведут себя спокойно. Центральный въезд в Кабмин перекрыт правоохранителями. Их там несколько десятков. Однако за забором стоит 6 автобусов с правоохранителями.

В Мариинском парке, напротив Кабмина, нет ни “Беркута”, ни милиционеров.

В настоящее время люди слушают музыку и ожидают тех, кто присоединится к акции. Люди перекрыли Правительственный квартал по улице Грушевского с одной стороны автомобилями, а с другой - просто выстроились в колонны.

Вход в Администрацию Президента прегражден со стороны улицы Институтской бойцами “Беркута” и милиционерами. Сейчас их там находится около 200 человек. За ними стоит несколько автобусов.Также есть граница из щитов.

В то же время единичные люди могут проходить мимо оцепления милиции и двигаться в сторону Администрации Президента. Эти люди говорят, что идут на работу.

Ближе к проезжей части по улице Институтской также стоят железные заборы, возле которых несколько десятков людей. Впрочем, и через эти заборы можно проходить. Также люди собираются на улице Институтской и призывают всех, кто выходит из метро на станции Крещатик, к забастовке.

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В связи с масштабными акциями протеста в столице для обеспечения общественного порядка будут привлечены дополнительные силы.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы внутренних войск МВД Украины, переданном УНИАН.

В частности, пресс-служба сообщает, что, по состоянию на 10 часов утра 2 декабря, для обеспечения общественного порядка в Киеве привлечено около одной тысячи военнослужащих внутренних войск, которые несут службу вблизи административных зданий органов государственной власти.

«Согласно распоряжению министра внутренних дел Украины, в связи с масштабными акциями протеста в столице для обеспечения общественного порядка в городе Киеве будут привлечены дополнительные силы. Из управлений территориальных командований внутренних войск в Киев направлено достаточное количество военнослужащих для надлежащего обеспечения общественного порядка», - сообщает пресс-служба.

Такое решение, прежде всего, обусловлено необходимостью замены тех военнослужащих, которые длительное время несут службу, отметили в пресс-службе внутренних войск МВД Украины

Как сообщал УНИАН, в Киеве продолжается акция гражданского протеста. 1 декабря на улицы Киева вышли сотни тысяч граждан, возмущенных жестоким разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября.

Сегодня, 2 декабря, через Кременчуг (Полтавская обл.) в сторону Киева проехало 5 автобусов с солдатами внутренних войск.

Два автобуса "ЛАЗ" и три "ПАЗ" выехали с территории воинской части внутренних войск в сторону столицы. Автобусы сопровождают полевая кухня и две машины сопровождения.

Официальных комментариев в воинской части внутренних войск и Центральном территориальном командовании о том, сколько военнослужащих едет в автобусах, и куда они следуют, пока не дают. Вместе с тем, источники УНИАН сообщили, что часть служащих из воинских частей командования едут в столицу для поддержания порядка. Часть служащих осталась нести службу на месте.

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Милиция предупреждает, что примет меры, если митингующие не разблокируют движение в центре Киева

Столичная милиция предупреждает, что примет меры, если митингующие не разблокируют движение в центре Киева.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве.

Как отметили в милиции, сейчас в центральной части города (по улице Крещатик, частично – по улице Грушевского) митингующие перекрыли движение транспорта.

При этом в ОСО напомнили, что такие действия являются противозаконными, и влекут за собой ответственность согласно статье 279 Уголовного кодекса Украины «Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия» - штрафные санкции в размере до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительные работы сроком до двух лет, или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет.

«Столичная милиция обращается с просьбой к участникам акции освободить проезжую часть, и не мешать транспортным средствам передвигаться по улицам, в противном случае правоохранители будут принимать меры по возобновлению движения в центре города», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве участники акции протеста против действий власти за ночь возвели вокруг Майдана Незалежности баррикады.

Для этого активисты, в частности, использовали часть конструкций разобранной новогодней елки.

Все подходы к Майдану со стороны Крещатика, улиц Институтской, Городецкого, Европейской площади перекрыты баррикадами. Для людей, которые выходят из метро, сделали проходы.

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Парламент Крыма просит Януковича ввести чрезвычайное положение в стране

Симферополь. Верховный Совет Крыма просит Президента Украины Виктора Януковича ввести чрезвычайное положение в стране из-за действий оппозиции, которая, по мнению депутатов Автономной Республики, пытается захватить власть в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое обращение принято на внеочередной сессии в понедельник.

За данное решение проголосовали 76 из 78, присутствовавших на заседании депутатов (всего в совете Крыма 100 депутатов).

«Деятельность деструктивных сил, стянувших в Киев своих сторонников и парализовавших жизнь столицы, должна быть неминуемо пресечена. Призываю Вас, уважаемый Виктор Федорович, принять все доступные меры для восстановления общественного порядка, не останавливаясь, если этого потребует ситуация, перед введением чрезвычайного положения», - сказано в обращении.

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«Украинский дом» в центре Киева изнутри забаррикадирован мебелью. Как передает корреспондент УНИАН, на входных дверях висит табличка с надписью: “Выходной день”. «Украинский дом» охраняют около 10 представителей правоохранительных органов. Работники милиции объяснили охранные меры тем, что в 3 часа утра была попытка штурма здания митингующими, и теперь правоохранители охраняют «Украинский дом» от возможных нападений.

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Донецкий мэр: Если в Киеве не успокоятся, то регион будет вынужден поддержать Президента

Донецкий городской голова Александр Лукьянченко заявил, что, если в Киеве будут продолжаться беспорядки, то регион "будет вынужден" поддержать Президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на внеочередной сессии Донецкого городского совета.

"Если там не успокоятся в Киеве, мы вынуждены будем показать наше мнение и поддержать Президента, правительство и украинский народ", - сказал мэр.

При этом он добавил, что не все украинцы поддерживают взгляды митингующих. "Не все так оценивают. Восток, юг и центр (Украины) – далеки от этого»,- сказал Лукьянченко.

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Арбузов заявляет, что и правительство, и все системы жизнеобеспечения страны работают

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов заявляет, что и правительство, и все системы жизнеобеспечения страны работают.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета парламента.

Арбузов отметил, что «правительство готово работать даже в таких нелегких условиях”. Также он подчеркнул, что “все системы обеспечения страны работают”.

Арбузов отметил, что сегодня все министры обратятся к своим подчиненным, чтобы была обеспечена работа на местах. Кроме того, по словам Арбузова, сейчас в правительстве работает комиссия по расследованию событий, происходивших в Украине в последние дни. Он признает, что “нужно работать с людьми, которые стоят на Майдане”.

“Оппозиция ставит свои вопросы, народ ставит свои и нужно работать с народом, звать к нам, поговорить с ним и дать ответы на вопрос”, - сказал Арбузов.

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Страсбург предлагает Киеву помощь в решении сложной ситуации – генсек Совета Европы

Совет Европы предлагает Украине содействие в разрешении сложившейся в стране ситуации.

Об этом говорится в заявлении генсека организации Турбьерна Ягланда, передает РИА «Новости».

«Ситуация в стране Совета – Украине вызывает серьезную обеспокоенность в Совете Европы», – говорится в документе. Генсек призывает «все стороны в Украине воздержаться от насилия и вернуться к мирному диалогу».

«Совет Европы готов посодействовать Украине и ее народу в решении текущей сложной ситуации в соответствии с обязательствами страны в рамках Европейской конвенции о защите прав человека и принципов демократии, прав человека и верховенства закона», – подытожил он.

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К медикам за помощью обратились еще 25 травмированных участников акции протеста - КГГА

По состоянию на шесть утра 2 декабря (с начала суток) к врачам бригад неотложной медицинской помощи обратились 25 травмированных человек, 22 из них – госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В пресс-службе напомнили, что за прошлые сутки (1 декабря) по состоянию на 24:00 к врачам бригад неотложной медицинской помощи обратились 165 травмированных участников акций протеста, которые проходят в центре столицы. Из них госпитализировано 109 человек.

В Департаменте здравоохранения КГГА сообщили, что информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родне могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.

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После воскресных столкновений в Киеве 75 правоохранителей госпитализированы, пятеро – в тяжелом состоянии - МВД

Количество правоохранителей, госпитализированных после воскресных столкновений в Киеве, составляет 75 человек. В целом, на данный момент за медицинской помощью обратились почти 140 работников органов внутренних дел. Из них пятеро находятся в тяжелом состоянии, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В милиции отмечают, что у подавляющего большинства из них врачи диагностировали повреждения конечностей разной степени тяжести (ушибы, вывихи, переломы). Кроме того, у части пострадавших диагностированы травмы головы, в том числе – закрытые черепно-мозговые травмы. Несколько работников органов внутренних дел получили отравление неизвестным газообразным веществом.

Правоохранители получили телесные повреждения, охраняя общественный порядок во время массовых мероприятий в центре столицы, подчеркивают в МВД.

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Президент Польши созвал Совет нацбезопасности относительно ситуации в Украине

Варшава. Президент Польши Бронислав Коморовский созвал Совет национальной безопасности Польши (RBN) для обсуждения ситуации в Украине на понедельник, 2 декабря.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба главы Польского государства.

"Главной темой заседания будут политически-стратегические выводы из украинского кризиса", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Президента Польши Йоанна Тшаска-Вечорек сказала УНИАН, что, по ее данным, Коморовский пока разговаривал на тему происходящего в Украине с главой Украинского государства Виктором Януковичем.

Как сообщал УНИАН, Коморовский ранее говорил, что представители польской власти и оппозиции на заседании RBN должны обсудить стратегию действий Польши относительно происходящего в Украине.

Он также говорил, что планирует обсудить ситуацию с Януковичем.

Сотни тысяч людей в Киеве и десятки тысяч в других городах Украины протестуют против отказа украинской власти подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое должно было произойти на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 29 ноября.

Протесты усилились еще больше после силового разгона демонстрантов с Майдана Незалежности в Киеве в ночь на субботу, 30 ноября.

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Фракция ПР не будет голосовать за отставку правительства - Ефремов

Фракция Партии регионов не будет голосовать за отставку правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Он подчеркнул: “Мы не видим оснований для того, чтобы голосовать за отставку правительства».

Отвечая на вопрос журналистов о возможном голосовании в парламенте Украины за отставку министра внутренних дел Украины Виталия Захарченка, Ефремов сказал, что парламент может голосовать только за отставку правительства, но не может отправлять в отставку министра.

«Там есть другая процедура», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, после жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в Киеве 30 ноября оппозиция требует завтра первым вопросом рассмотреть в Верховной Раде резолюцию о недоверии Кабинету министров Украины.

Арсений Яценюк подчеркнул, что оппозиция настаивает на отставке Кабмина и прекращении политических репрессий в Украине, освобождении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и задержанных активистов.

Лидер “Свободы” Олег Тягнибок также подчеркнул необходимость привлечения к ответственности руководителей МВД.

Лидер “УДАРа” Виталий Кличко добавил, что к ответственности должны быть привлечены все причастные к избиению студентов 30 ноября.

Кличко также потребовал отстранения от должности министра внутренних дел Виталия Захарченко и возбуждения против него уголовного производства.

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В интернете идет массовый набор людей как в помощь Евромайдану, так и для создания проблем митингующим, сообщили УНИАН в пресс-службе Slando.

Например, среди объявлений на сайте Slando можно найти сообщение о предоставлении бесплатной юридической помощи и ночевки для участников Евромайдана. Но встречаются и сообщения о наборе людей спортивного телосложения для участия в митинге за деньги.

В одном из объявлений автор ищет людей, готовых работать волонтерами. В обязанности добровольцев будет входить сбор вещей, продуктов и медикаментов для участников Евромайдана.

В разделе юридических услуг на Slando один из авторов предлагает бесплатную помощь всем митингующим. Он пишет: «Если вы стали жертвой незаконных действий в период митинга на Евромайдане – прошу обращаться. Гарантирую юридическую поддержку и бесплатную помощь в полном объеме!».

Встречаются и предложения для заработка. Так, в одном из объявлений автор ищет «спокойных и уравновешенных ребят спортивного телосложения». Им нужно работать на митинге 2 декабря 2013 года, место сбора - возле метро «Арсенальная» на 12:45. Работу «спортсменов» оценивают в 200 гривен, сообщает пресс-служба Slando.

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Основатель известной социальной сети “Вконтакте” Павел Дуров надеется на смену власти в Украине после акции гражданского протеста. Об этом Дуров написал на своей странице в соцсети. “Надеюсь, что текущие гражданские выступления в Киеве приведут к позитивным изменениям. Очевидно, что этот замечательный народ заслуживает более высокого интеллектуального и морального уровня своих правителей”, - отметил Дуров.

Свое мнение он сформировал из-за того, что украинские чиновники потребовали взятку в размере 100 тыс. долл. за возврат изъятого в Киеве летом этого года и до сих пор не возвращенного оборудования соцсети.

“Официально чиновники Украины несколько раз меняли причину, по которой они изъяли наши сервера. Неофициально для возврата нам нашего же оборудования украинские чиновники требовали взятку в размере 100 тысяч долларов”, - сообщил он.

Дуров также подчеркнул, что в результате изъятия оборудования, “население Украины потеряло быстрый доступ к Вконтакте, а украинская экономика - миллионы долларов потенциальных инвестиций”.

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На Майдане Незалежности будет действовать Студенческий палаточный кампус

2 декабря 2013 года ночью начато установление Студенческого палаточного кампуса на территории Майдане Незалежности. На этой территории собираются все студенты, которые желают поддержать Евромайдан в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Студенческого координационного совета, переданном УНИАН.

Как сообщается, сейчас кампус состоит из примерно 10 палаток и Информационного центра. Студенты самостоятельно организуют питание, уборку, медицинскую помощь. Планируется создание законодательной клиники из числа студентов-юристов для решения проблем с администрациями вузов. Кроме того, создаются отряды безопасности, которые скоординированы с общей службой безопасности на забаррикадированном Майдане. К вторнику планируется присоединение значительной части студенчества.

Как сообщается, требования студентов остаются неизменными:

1. Выражение недоверия правительству, Президенту и Верховной Раде Украины на местах – областными, городскими, районными, поселковыми и сельскими советами.

2. Отставка правительства, досрочные выборы Президента Украины и Верховной Рады Украины.

3. Опубликование списков и привлечение к ответственности «беркутовцев», которые применили силу к мирным демонстрантам на Майдане Незалежности ночью 30 ноября 2013.

«Мы осознаем то, что необходимо приложить совместные и системные усилия, чтобы фактически и юридически обеспечить выполнение наших требований. Сила нашего действия в том, что она опирается на инициативу и самоорганизацию каждого из нас. Мы верим и рассчитываем на высокое самосознание каждого студента в эти дни. Каждый из нас важен здесь и сегодня», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «мирный характер нашего протеста никто не отменял! Мы сосредоточены на организации максимальной защиты участников движения».

Как говорится в сообщении, Студенческий координационный совет состоит из представителей украинских вузов. Совет координировал студенческие протесты и забастовку после решения Кабинета министров об отсрочке соглашениях с ЕС. Сейчас Совет имеет представителей на всех Евромайданах областных центров Украины и продолжает координировать студенческие протесты.

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Участники многотысячной акции протеста в Киеве говорят о том, что они вышли на Майдан за свою свободу

Участники многотысячной акции протеста в Киеве говорят о том, что они вышли на Майдан, чтобы отстоять свою свободу, а также поддержать евроинтеграцию Украины и смену власти в стране.

Об этом участники акции заявили в комментариях УНИАН.

Массовые акции протеста граждан проходят с 21 ноября. После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве, акции протеста по всей стране возобновились и усилились. В воскресенье, 1 декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, участие в которой только в Киеве приняли более полумиллиона человек.

В понедельник акции протеста продолжились.

Ниже приводятся высказывания самих участников акций протеста.

Анатолий, 73 года, пенсионер: «Мы приходим на Майдан с первого дня. Ночью только не смогли выйти, нам с женой уже за 70. Мы приехали сюда, даже несмотря на то, что наши дети работают за границей: дочка в Америке, сын в Германии. Кажется, что нам вроде бы не нужно, но мы просто хотим поддержать людей. Мы верим, что наша семья вернется в Украину, когда улучшится жизнь здесь”.

Игорь, 37, безработный: “За свободу! Мы стоим за свободу Украины! За свободу людей и за Европу!”.

Алина Федотова, 19 лет, студентка: “Если честно, я сегодня первый раз на Майдане. Но все потому, что я не была в стране, а когда приехала — сразу сюда. Я поддерживаю идею свободы в Украине. Мы давно заслужили быть по-настоящему независимыми, свободными. Я верю в лучшее и в нашу победу, несмотря ни на что”.

Руслан, 22 года, студент: “Я стою со вчерашнего дня. Здесь очень дружелюбная атмосфера среди митингующих. Вот мне, например, перчатки принесли волонтеры, просто так, я даже не просил. Я за свободу. За Европу. Я был во многих европейских странах, и я хотел бы, чтобы мы двигались в европейском направлении”.

Надежда, 70 лет, пенсионерка: “Мы плакали, когда били детей на Майдане. Это уму непостижимо. Но, слава Богу, что люди поняли, что нужно бороться за свою свободу, за Европу! Мы надеемся, что все это не зря!”.

Светлана, 20 лет, студентка: “Мы с подружкой стоим здесь со среды. Это уже четвертый или пятый день. Мы стоим за свое будущее, за лучшее будущее. Если сначала мы стояли за Европу, сейчас идея уже немного изменилась. И еще - никого не устраивает такая власть!”.

Лидия, 63 года, пенсионерка: “Я пришла на Майдан второй раз. В 19.00 придем с мужем еще раз. Мы стоим за свободную Украину, за Европу и против Януковича!”.

Евгений Подолян, 28 лет, администратор: “Сначала я просто выходил с друзьями вечером после работы поддержать евроинтеграционные идеи украинцев. Сейчас все стало сложнее, и я решил присоединиться к рядам волонтеров, разношу еду. От только моей помощи Украина не изменится, но если все-все-все мы объединимся — мы сможем все!”.

Екатерина, 16 лет, школьница: “Я, если честно, пропустила несколько уроков сегодня (смутилась — УНИАН). Но я вообще не жалею, потому что это важнее, чем учеба! Я хочу жить в европейской стране. Так будет намного лучше и для меня, и для моей семьи, друзей”.

Игорь, 21 год, студент: “Я студент. Я не участвовал в акции, когда был разгон “беркутовцами”. Я хочу поддержать своих друзей, которые были в рядах тех, кто пострадал. Я хочу, чтобы власть была наказана за свое поведение!”.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве участники акции протеста против действий власти за ночь возвели вокруг Майдана Незалежности баррикады. Для этого активисты, в частности, использовали часть конструкций разобранной новогодней елки.

Все подходы к Майдану со стороны Крещатика, улиц Институтской, Городецкого, Европейской площади перекрыты баррикадами. Для людей, которые выходят из метро, сделали проходы.

На Майдане сохраняется спокойная обстановка.

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Янукович пообещал Баррозу расследовать применение силы против Евромайдана в Киеве

Брюссель. Президент Украины Виктор Янукович пообещал Президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу расследовать применение силы против демонстрантов в Киеве "как можно скорее", сообщает Европейская комиссия.

Как отмечается в сообщении на сайте ЕК, во время телефонного разговора Баррозу призвал власть и оппозицию в Украине к сдержанности и началу политического диалога, а также по0434еркнул необходимость уважения к гражданским правам и свободам.

«Президент Янукович согласился с этим подходом и прямо подтвердил намерение расследовать применение силы украинской милицией и проинформировать общественность о результатах», - говорится в сообщении Еврокомиссии.

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Азаров заявляет, что провокации на Евромайдане устраивали представители «Братства» и «Свободы»

Провокации на Евромайдане устраивали представители организации «Братство» и объединения «Свобода».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе встречи с послами европейских стран и США, которая проходит сегодня в Киеве.

«Какие, в основном, организации, которые устраивают провокации? Это так называемые ультрасы, это так называемое «Братство», это часть хорошо обученных людей, представляющих политическую организацию «Свобода»», - сказал Азаров.

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Янукович убежден, что «любой, даже плохой, мир лучше любой лучшей войны»

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает необходимость соблюдения всеми сторонами законов во время проведения массовых акций.

«Я убежден в том, что любой, даже плохой, мир лучше любой лучшей войны», - сказал Янукович в интервью журналистам украинских телеканалов, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Когда мы говорим, что мы строим демократическое государство, демократическое общество, - а мы все граждане одной страны, - важно, чтобы участники этого общества и происходящих процессов соблюдали законы. Не имеет значение – будь то представители власти, правоохранительных органов, или участники этих акций. Все должны обязательно выполнять законы нашего государства», - сказал Янукович.

По словам главы государства, важно, чтобы акции имели мирный характер.

«Любое волеизъявление людей, любые акции - это подтверждает, что каждый человек имеет не только право, но и возможность выразить свою точку зрения. Но очень важно, чтобы эти акции всегда носили мирный характер», - подчеркнул Президент.

Сообщается, что Янукович дал интервью тележурналистам Лидии Таран («Студия 1+1»), Елене Фроляк (телеканал ICTV), Анастасии Даугуле (телеканал «Интер») и Евгению Михину (телеканал «Украина»).

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Начальник киевской милиции Коряк уволен - Азаров

Начальник Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Валерий Коряков уволен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с иностранными послами сегодня в Киеве.

"После событий пятницы начальник ГУ МВД Киева уволен, а со всеми остальными сотрудниками проведена разъяснительная работа", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, после жестокого избиения «Беркутом» участников Евромайдана в ночь на 30 ноября начальник столичной милиции Коряк заявил об отставке, но его временно отстранили от исполнения служебных обязанностей до получения результатов служебной проверки действий сотрудников милиции при разгоне Евромайдана.

На время отстранения Коряка от исполнения обязанностей начальника киевской милиции исполняющим обязанности руководителя столичной милиции назначен начальник ГУ МВД Украины в Киевской области Валерий Мазан.

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Янукович: правоохранители «перегнули палку»

Оценку событиям последних дней в связи с проведением массовых акций должен дать суд после завершения расследования, сказал Президент Украины Виктор Янукович в интервью журналистам украинских телеканалов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Я не имею сегодня права давать оценку тому, кто виноват, насколько виноват», - сказал Янукович, сообщив, что на сегодняшний день создано несколько следственных групп.

Президент отметил, что во время очередного совещания под его председательством генеральный прокурор доложил о мерах, которые предпринимают работники правоохранительных органов. «Я убедился в том, что эта работа идет очень активно. Мы подойдем справедливо. Мы будем смотреть правде в глаза, дадим справедливые оценки и примем соответствующие решения», - подчеркнул Янукович.

Комментируя события субботней ночи на Майдане Незалежности в Киеве, Янукович отметил, что правоохранители «перегнули палку». В то же время, он заметил, что такие действия могли быть спровоцированы.

«Можно сказать, что… в ночь с пятницы на субботу правоохранительные органы перегнули палку. И здесь оправданию этого не должно быть места. Хотя мы понимаем, что их что-то на это спровоцировало», - сказал Янукович.

По его убеждению, правоохранители должны были найти такие способы, которые минимизировали бы последствия их действий.

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Азаров заявляет, что происходящее в стране имеет признаки государственного переворота

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что происходящее в стране имеет признаки государственного переворота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с иностранными послами сегодня в Киеве.

«Во всех европейских странах существует ответственность за препятствование деятельности государственных учреждений. Так что давайте разделим мирные демонстрации, к которым никто не собирается применять насилие, и блокирование работы государственных учреждений. Последнее нельзя назвать мирной демонстрацией. Это все признаки государственного переворота», - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что это очень серьезная ситуация, поэтому украинскому руководству хотелось бы, чтобы люди не испытывали ощущение вседозволенности.

«И мы хотели бы, чтобы вы их удержали от вседозволенности. Вы на них имеет очень большое влияние», - сказал глава правительства, обращаясь к послам.

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Азаров уверяет, что ни он сам, ни Президент не знали об операции по разгону Евромайдана

Премьер-министр Украины Николай Азаров уверяет, что ни Президент Украины Виктор Янукович, ни он сам не знали, что готовится операция по разгону Евромайдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с иностранными послами.

«Я вам говорю абсолютно откровенно, ни Президент, ни премьер-министр не знали о проведении этой операции. Во-первых, по масштабам, она, видимо, намечалась достаточно мелкой. То есть, на этой площади было около 200 человек и, видимо, руководство милиции пыталось вытеснить их и освободить место для новогодней елки. Меня на другой день спрашивают: что вам загорелось, почему, неужели нельзя было неделю подождать? Этот майдан не имел абсолютно никакого значения для нас. Ну что могли значить 200 человек, 100 человек, 1000 человек на этой площади? Ну, я же говорю, они стояли неделю, и никто к ним никаких мер не предпринимал. Постояли бы еще на этой неделе, пока не надоело бы», - отметил премьер.

Но, как отметил Азаров, есть люди, которые решили решить проблему иным образом.

«Я думаю, что если бы они их просто вытеснили, а для этого у них были все возможности, то все было бы в рамках закона. Но возникло противостояние и произошло то, что вызвало осуждение Президента и правительства», - добавил премьер.

Азаров также добавил, что эта ситуация скомпрометировала и его, и правительство, и Президента.

«И по большому, счету не имеет значения, знали мы об этом, или не знали. Видимо, поэтому было подано четкое указание руководству Министерства внутренних дел не применять силу ни при какой ситуации. Но вы прекрасно знаете, как действуют правоохранительные органы. Они сохраняют беспристрастие только тогда, когда к ним не применяют насилие. Попробуйте осуществить прямое насилие в адрес полицейского в Германии... Ну вот и наши такие. Они, по-моему, не могут быть другими. То есть, если человек не нарушает никаких правил закона, если человек прав, то и милиция не имеет право применять к нему силу», - подчеркнул глава правительства.

Азаров напомнил также, что все события на Майдане той ночью задокументированы, и все виновные будут наказаны.

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