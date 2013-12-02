СМИ: Таможенный союз — реализация имперских амбиций России

Таможенный союз (ТС) России, Белоруссии и Казахстана, плавно перетекший в Единое экономическое пространство (ЕЭП), которое ожидает трансформация в Евразийский союз, стал в последнее время активным ньюсмейкером. То Армения объявила о своем намерении присоединиться к ТС, то Сирию туда позвали, то Вьетнам. А Украина и вовсе отказалась от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом в пользу более тесного сотрудничества со странами СНГ, читай — с Таможенным союзом. Может быть, это действительно очень успешный проект экономической интеграции, в который через несколько лет будет стремиться вся Европа? Вопрос, конечно, риторический, но имеет смысл присмотреться к достигнутым и ожидаемым результатам, пишут "Ведомости".

Официальные заявления Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) — регулирующего органа ТС и ЕЭП — оценивают результаты интеграции крайне оптимистично. Представитель ЕЭК заявил недавно, что экономическая интеграция стран ТС помогла им преодолеть кризисный и посткризисный периоды, в частности за счет роста взаимной торговли. Рост взаимной торговли между членами Таможенного союза действительно имел место — в 2011 г. на 34%. Однако здесь есть эффект низкой базы — в 2012 г. рост составил всего 7,5%.

Уже на этом этапе распределение выгод от создания Таможенного союза очень неравномерно. Больше всех страдает Казахстан — стране пришлось поднять внешние таможенные тарифы примерно на половину всех импортируемых товаров. Как результат, в Казахстане наблюдается переключение с дешевых китайских товаров на российские аналоги — дороже и хуже качеством. При этом расширению экспорта из Казахстана мешают разного рода технические стандарты, в значительной степени унифицированные между Россией и Белоруссией еще до образования ТС и оказавшиеся запретительными для казахской продукции. Неудивительно, что в сентябре в стране собирали подписи за выход из состава Таможенного союза, а на октябрьском саммите в Минске Назарбаев раскритиковал технические нормативы и Таможенный кодекс, выразив тем самым общее неудовольствие деловых кругов.

Выигрывает на данный момент больше всех Белоруссия — стране удалось договориться о закупке нефти из России без экспортной пошлины, что обеспечивает относительно дешевым сырьем местные НПЗ, которые активизировали свои поставки продуктов переработки нефти в Европу. К тому же можно рассчитывать на российские кредиты «по-соседски». В краткосрочном периоде это дает Белоруссии возможность решить часть своих экономических проблем. Однако это не решает основную проблему Белоруссии на перспективу — необходимость перестройки экономики, перевода ее с ручного управления на рыночный режим.

Для России экономических выгод от создания Таможенного союза нет. Экспорт в Казахстан вряд ли станет в обозримом будущем весомой статьей в российском внешнеторговом балансе. Зато именно Россия платит самые крупные взносы на содержание бюрократического аппарата Европейской экономической комиссии.

Подводя итоги, получаем не слишком оптимистичную картину. Белоруссия выигрывает от членства в Таможенном союзе в краткосрочном периоде, но становится более уязвимой к любым внешним шокам в длительной перспективе. Казахстан на данном этапе скорее проигрывает от участия в ТС и, хотя может получить некоторые выгоды от усиления экономической интеграции, долгосрочной задачи реструктуризации экономики не решит. Для России никаких экономических выгод нет и не предвидится, только издержки — и прямые, на содержание бюрократического аппарата, и косвенные, связанные с разного рода уступками и кредитами нынешним и потенциальным членам союза. Таможенный союз — реализация имперских амбиций России. Как обычно — за счет граждан. Которых, как обычно, не спросили.