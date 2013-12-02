Янукович обещает ускорить процесс сближения Украины с Евросоюзом

Президент Украины Виктор Янукович пообещал сделать все зависящее от него для ускорения процесса сближения Украины с Европейским Союзом, не допустив серьезных потерь экономики и ухудшения жизненного уровня граждан, сообщается в обращении Президента к украинскому народу по случаю 22-й годовщины проведения Всеукраинского референдума в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины, распространенном его пресс-службой через государственное информационное агентство “Укринформ”.

“Сделаю все от меня зависящее для ускорения процесса сближение Украины с Европейским Союзом, не допустив при этом серьезных потерь нашей экономики и ухудшения жизненного уровня граждан... Мы должны отстоять свою страну на политической карте Европы и мира как большое и действительно независимое государство”, - сообщается в обращении.

Президент напоминает, что Украина сделала свой геополитический выбор. “Мы - европейский народ, и путь наш определен исторически. В то же время, по моему глубокому убеждению, интегрироваться в содружество европейских наций наше государство должно как равноправный партнер, которого будут уважать и с которым будут считаться”, - говорится в заявлении.

Президент напоминает о 22 годовщине проведение Всеукраинского референдума в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины 1 декабря 1991 года, которую он оценивает как беспрецедентное проявление прямого народовластия, благодаря чему Украина стала развиваться как полноценный самодостаточный субъект международных отношений.

“Тогда мы получили неоценимый опыт консолидированного принятия судьбоносных политических решений. Это достояние всегда будет прочным базисом для развития Украины и ее превращения в мощное, процветающее, амбициозное государство. И нет в мире силы, которая смогла бы покачнуть решительность украинцев свободно жить на собственной земле”, - подчеркивает он.

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Как сообщал УНИАН, 1 декабря, хакеры взломали сайт Президента Украины, администрация передает новости через государственное агентство новостей “Укринформ”.

Ранее, 30 ноября, был взломан сайт МВД.

В ночь на 30 ноября бойцы «Беркута» жестоко разогнали Евромайдан в Киеве: 35 участников акции были задержаны, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью. Это вызвало возмущение граждан – и собрало чрезвычайно массовые акции протеста в Киеве и других городах страны.