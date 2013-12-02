Рада завтра займется международными соглашениями и изменениями в бюджет

Проектом расписания заседаний Верховной Рады на текущую неделю во вторник, 3 декабря, предусмотрено рассмотрение ряда законопроектов о ратификации международных соглашений, в частности о правовой помощи, и ряда законопроектов об изменениях в Закон “О государственном бюджете Украины на 2013 год”.

Как передает корреспондент УНИАН, также 3 декабря депутаты намерены рассмотреть законопроекты о внесении изменений в Закон “О судоустройстве и статусе судей”.

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4 декабря предусмотрено рассмотрение законопроекта об изменениях в Закон “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” и в законопроект о введении моратория на ликвидацию и реорганизацию заведений здравоохранения.

5 декабря планируется рассмотрение проекта постановления о календарном плане проведения 4-й сессии Верховной Рады 7 созыва.

6 декабря после Часа вопросов к правительству планируется рассмотреть, в частности, законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека” (относительно обеспечения выполнения судебных решений).