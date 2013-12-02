Украинское общество показало власти, что разворот в сторону ТС исключен - эксперт

Уникальность сегодняшней ситуации в Украине состоит в том, что общество показало Европейскому Союзу и власти, что евроинтеграция – это его проект, и разворот интеграции в сторону Таможенного союза исключен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил научный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко во время «круглого стола» сегодня в Киеве.

По его словам, мы можем говорить, что «вектор Украины осознан обществом, которое видит цель и путь достижения этой цели».

«А такого в Украине никогда не было. Это еще не было проектом общества. Общество показало ЕС, что это (евроинтеграционный курс – УНИАН) – его проект. Это кардинально меняет картину. Раньше были попытки получить гарантию от власти, что Украина не развернется в сторону Таможенного союза и ЕЭК. События последней недели стали предохранителем того, что Украина не войдет в Евразийский союз. Любая власть поймет, с чем она столкнется, если попытается втянуть страну в Евразийский союз», - подчеркнул Сушко.

Он добавил, что правительство сегодня – в абсолютном тупике. «Происходят серьезные процессы внутри Партии регионов, провластной команды. Идет речь о том, что часть провластной команды сейчас будет пытаться переформатировать правительство, чтобы сохранить социальный запрос и позиции лидерства», - отметил эксперт.

Эксперт уверен, что автоматического возвращения к ситуации четверга, 21 ноября, когда приостановили ассоциацию с Евросоюзом, не будет. «Отыграть назад не получится. Попыткой быстрой развязки ситуации могла бы стать отмена решения правительства. Но этого не сделают, потому что боятся России»,- сказал Сушко.

Заместитель генерального директора Центра им. Разумкова Валерий Чалый считает, что главная проблема событий, которые происходят, - не только решение Кабмина от 21 ноября.

«Проблема в том, что по моей информации, распоряжение правительства не поддержало значительное количество министров», - сказал Чалый.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением постановило приостановку работы над Соглашением об ассоциации с ЕС. 29 ноября, в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

В Украине с 21 ноября проходят массовые акции протеста граждан, требующих евроинтеграции Украины.

После жестокого разгона «беркутовцами» Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве, акции протеста по всей стране возобновились и усилились. Сотни тысяч возмущенных граждан вышли на улицы столицы и других городов 1 декабря. Протест продолжается – на улицах Киева и других городов тысячи участников акций протеста, требующих отставки правительства и Президента.