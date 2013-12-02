Евросоюз призывает власть и оппозицию в Украине сесть за стол переговоров

Брюссель. Европейский Союз призывает украинскую власть и оппозицию воздержаться от насилия во время проведения массовых акций протеста и обращается к ним с призывом сесть за стол переговоров и начать диалог относительно преодоления политических разногласий.

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на брифинге заявила Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

"Мы выступаем за соблюдение основополагающих принципов: права на свободу собраний, права на свободу высказываний и свободу средств массовой информации. Протесты должны проходить мирно. Обе стороны должны проявить сдержанность. Насилие является абсолютно неприемлемым" – подчеркнула Косьянчич.

"Мы призываем все стороны украинского общества решать разногласия мирным способом, сесть и открыто обсудить вопрос и попробовать прийти к обоюдно приемлемому решению", - сказала она.

"Мы призываем действующих лиц украинского политического процесса начать диалог для достижения приемлемого решения нынешних разногласий", - добавила Косьянчич.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

В ночь с 29 на 30 ноября спецподразделение «Беркут» разогнало акцию на Майдане Независимости в Киеве, что спровоцировало самые масштабные акции гражданского протеста в истории Украины с участием свыше полумиллиона человек в столице и проведением митингов в других крупных городах страны.