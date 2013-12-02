Рада завтра рассмотрит вопрос о недоверии Кабмину

Завтра в Верховной Раде будет рассматриваться вопрос относительно выражения недоверия Кабинету министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко во время брифинга в Штабе национального сопротивления.

“Завтра будет выноситься законопроект, поданный тремя лидерами оппозиционных фракций, об отставке правительства”, - сказал он.

Ранее сегодня профильный комитет ВР рекомендовал парламенту принять постановление о недоверии правительству.

В частности, за соответствующее решение проголосовали 8 членов Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления - Виталий Кличко, Владимир Бондаренко, Руслан Князевич, Наталия Новак, Давид Жвания, Олег Сиротюк. Василий Гладий, Николай Федорук.

Все они являются членами оппозиционных фракций.

В то же время на заседании Комитета народный депутат Украины Олег Параскив (фракция ПР) воздержался при голосовании за данное решение.

Давид Жвания считает, что нынешнее правительство должно быть отправлено в отставку, а следующее правительство должно быть коалиционным. По его словам, это был бы политический выход в нынешней ситуации.

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что правительство должны создавать при участии Партии регионов и представителей, предложенных оппозиционными фракциями парламента, Жвания ответил, что это было бы целесообразно.

Он напомнил, что такой вариант возможен, поскольку было решение Конституционного суда Украины об отмене конституционной реформы. В то же время парламентом не было имплементированно решение КСУ, в частности о формировании правительства.

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