ЕС пока не обсуждает вопрос санкций в отношении руководства Украины

Брюссель. Европейский Союз пока не обсуждает вопрос введения санкций в отношении высшего руководства Украины из-за насилия во время протестов в Киеве в последние дни.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявила Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

Отвечая за вопрос журналистов во время брифинга в помещении Еврокомиссии в Брюсселе о возможности санкций в отношении высшего руководства Украины, Майя Косьянчич сказала: "Этот вопрос мы пока не обсуждаем. Мы прореагировали достаточно твердо на произошедшие события. Мы осудили насилие и выразили нашу поддержку свободе высказываний и свободе собраний. Мы считаем, что протесты должны проходить в мирной атмосфере".

"И митингующие, и украинская власть должны продемонстрировать сдержанность. Все должно происходить мирный путем", - добавила пресс-секретарь.

Она также сказала, что предложение Украине подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, которое не подписал на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе в конце прошлой недели Президент Виктор Янукович, остается в силе. "Предложение по Соглашению остается на столе", - сказала Косьянчич.

Массовые акции противников политики властей Украины в Киеве и других регионах страны начались 21 ноября, когда правительство объявило о приостановке подготовки Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В субботу спецназ "беркут" разогнал Евромайдан в центре Киева. В воскресенье в городе состоялся многотысячный митинг, который закончился захватом здания мэрии и дома профсоюзов.