Предложение об ассоциации между Украиной и ЕС остается актуальным - польский депутат

Предложение подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС остается актуальным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Киеве сказал депутат польского Сейма от партии “Гражданская платформа” Марчин Свенцицкий.

По его словам, предложение об ассоциации остается актуальным, Европейский Союз готов провести переговоры о дополнительных условиях предоставления финансовой помощи Украине.

Однако парламентарий отметил, что ЕС является очень сложным механизмом, и это решение требует многих консультаций и согласований и, соответственно, нуждается во времени.

Также он выразил поддержку европейскому выбору украинцев.

Кроме того, еще один польский депутат Михаил Ярош сказал, что Европа - против насильственного решения конфликта, и надеется, что Президент Виктор Янукович поймет сложную ситуацию в стране, и сядет за стол переговоров с украинской оппозицией, и договорится на европейском уровне относительно подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Также Свенцицкий добавил, что “мы надеемся, что можно конфликт разрешить мирно, с помощью политических дискуссий, мирных демонстраций и забастовок”.

Он выразил надежду, что не дойдет до насильственного разрешения конфликта.

Также польский депутат Томаш Маковский заявил, что Польша и ЕС хотят видеть Украину в объединенной Европе.