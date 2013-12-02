Глас народа: участники акции протеста в Киеве отстаивают свою свободу

Опрошенные агентством УНИАН участники многотысячных акций протеста в центре Киеве говорят о том, что они вышли на Майдан, чтобы отстоять «свою свободу», а также поддержать евроинтеграцию Украины и смену власти в стране.

Массовые акции протеста граждан проходят с 21 ноября. После жестокого разгона «беркутовцами» евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве, акции протеста по всей стране возобновились и усилились. В воскресенье в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, участие в которой только в Киеве приняли более полумиллиона человек.

В понедельник акции протеста продолжились.

Ниже приводятся высказывания самих участников акций протеста.

Анатолий, 73 года, пенсионер

«Мы приходим на Майдан с первого дня. Ночью только не смогли выйти, нам с женой уже за 70. Мы приехали сюда, даже несмотря на то, что наши дети работают за границей: дочка в Америке, сын в Германии. Кажется, что нам вроде бы не нужно, но мы просто хотим поддержать людей. Мы верим, что наша семья вернется в Украину, когда улучшится жизнь здесь”.

Игорь, 37, безработный

“За свободу! Мы стоим за свободу Украины! За свободу людей и за Европу!”

Алина Федотова, 19 лет, студентка

“Если честно, я сегодня первый раз на Майдане. Но все потому, что я не была в стране, а когда приехала — сразу сюда. Я поддерживаю идею свободы в Украине. Мы давно заслужили быть по-настоящему независимыми, свободными. Я верю в лучшее и в нашу победу, несмотря ни на что”.

Руслан, 22 года, студент

“Я стою со вчерашнего дня. Здесь очень дружелюбная атмосфера среди митингующих. Вот мне, например, перчатки принесли волонтеры, просто так, я даже не просил. Я за свободу. За Европу. Я был во многих европейских странах? и я хотел бы, чтобы мы двигались в европейском направлении”.

Надежда, 70 лет, пенсионерка

“Мы плакали, когда били детей на Майдане. Это уму непостижимо. Но слава богу, что люди поняли, что нужно бороться за свою свободу, за Европу! Мы надеемся, что все это не зря!”

Света, 20 лет, студентка

“Мы с подружкой стоим здесь со среды. Это уже четвертый или пятый день. Мы стоим за свое будущее, за лучшее будущее. Если сначала мы стояли за Европу, сейчас идея уже немного изменилась. И еще - никого не устраивает такая власть!”

Лидия, 63 года, пенсионерка

“Я пришла на Майдан второй раз. В 19.00 придем с мужем еще раз. Мы стоим за свободную Украину, за Европу и против Януковича!”

Евгений Подолян, 28 лет, администратор

“Сначала я просто выходил с друзьями вечером после работы поддержать евроинтеграционные идеи украинцев. Сейчас все стало сложнее, и я решил присоединиться к рядам волонтеров, разношу еду. От только моей помощи Украина не изменится, но если все-все-все мы объединимся — мы сможем все!”

Катерина, 16 лет, школьница

“Я, если честно, пропустила несколько уроков сегодня (смутилась — УНИАН). Но я вообще не жалею, потому что это важнее, чем учеба! Я хочу жить в европейской стране. Так будет намного лучше и для меня, и для моей семьи, друзей”.

Игорь, 21 год, студент

“Я студент. Я не участвовал в акции, когда был разгон “беркутовцами”. Я хочу поддержать своих друзей, которые были в рядах тех, кто пострадал. Я хочу, чтобы власть была наказана за свое поведение!”

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