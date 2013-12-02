Анонс на 3 декабря

* Состоится государственный визит Президента Украины Виктора Януковича в Китайскую Народную Республику.

* В рамках расширенного 59-го заседания Совета Международной межправительственной организации «Интерэлектро» и «Международного энергетического форума - 2013 г.» состоится церемония награждения членов Организации.

* Пресс-конференция на тему: «Экономические последствия Евромайдана». Участники: доктор экономических наук, профессор, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко и кандидат экономических наук, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак. На пресс-конференции будут обсуждаться вопросы: как влияние Евромайдан на экономику государства, экономического дисбаланса страны, проблема бюджета 2014 и что будет с экономикой в ​​ближайшее время.

* В рамках проекта «Киевский диалог» состоится публичная подиумная дискуссия «Вильнюсский рубикон: Перспективы евроинтеграции Украины после саммита в Литве». Организаторы: Международный Фонд «Возрождение», Фонд Конрада Аденауэра и Книжный магазин «Е». Участники: Александр Сушко, научный директор Института Евроатлантического сотрудничества; Бернгард Удэ, профессор теологического факультета Фрайбургского университета, директор института Западно-Восточной мудрости при университете г.Фрайбург; Андреас Ум Ланд, лектор Немецкой службы академического обмена.

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