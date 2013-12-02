Янукович пообещал Баррозу расследовать применение силы против Евромайдана

Брюссель. Президент Украины Виктор Янукович пообещал Президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу расследовать применение силы против демонстрантов в Киеве "как можно скорее", сообщает Европейская комиссия.

Как отмечается в сообщении на сайте ЕК, во время телефонного разговора Баррозу призвал власть и оппозицию в Украине к сдержанности и началу политического диалога, а также по0434еркнул необходимость уважения к гражданским правам и свободам.

«Президент Янукович согласился с этим подходом и прямо подтвердил намерение расследовать применение силы украинской милицией и проинформировать общественность о результатах», - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Президент Украины Виктор Янукович пообещал Президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу расследовать применение силы против демонстрантов в Киеве "как можно скорее", сообщает Европейская комиссия.

Как отмечается в сообщении на сайте ЕК, во время телефонного разговора Баррозу призвал власть и оппозицию в Украине к сдержанности и началу политического диалога, а также подчеркнул необходимость уважения гражданских прав и свобод.

«Президент Янукович согласился с этим подходом, и прямо подтвердил намерение расследовать применение силы украинской милицией и проинформировать общественность о результатах», - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около четырех часов утра тысячи бойцов спецподразделения «беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их палками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Главный врач Киевской станции скорой помощи Анатолий Вершигора на брифинге сообщил, что медицинская помощь была оказана 35 пострадавшим от милиции в результате ночного разгона акции на Майдане Незалежности.

Те, кому удалось спастись с Майдана Незалежности, нашли убежище в Михайловском соборе на территории монастыря, который продолжительное время был окружен бойцами спецподразделения. Чтобы поддержать участников Евромайдана, туда стали приходить граждане. Вечером 30 ноября на Михайловской площади, по разным данным, находились от 20 до 40 тысяч граждан.

В воскресенье, 1 декабря, декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек.

Однако провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

В понедельник, 2 декабря, акции протеста продолжились.