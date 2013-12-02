Баррозу примет делегацию Украины для обсуждения ассоциации с ЕС

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу согласился принять "на должном уровне" специальную делегацию из Украины для обсуждения некоторых аспектов Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, сообщает Европейская комиссия.

Однако, отмечается в сообщении на сайте ЕК, Баррозу отверг возможность новых переговоров относительно текста Соглашения, которое уже парафировано.

"Во время телефонной беседы Президент Украины попросил Европейскую комиссию принять делегацию из Украины для обсуждения некоторых аспектов Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Президент Баррозу подтвердил готовность Европейской комиссии принять такую делегацию на должном уровне. Он подчеркнул, что Европейская Комиссия готова обсуждать аспекты реализации соглашений, которые уже парафированы, но не возобновлять какие-либо переговоры. Эти условия были приняты Президентом Януковичем, и было решено, что время и уровень консультаций должны быть согласованы через соответствующие дипломатические каналы", говорится в сообщении Еврокомиссии.