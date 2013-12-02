Украина не подписала ассоциацию с ЕС из-за позиции Януковича, а не из-за денег – Туск

Варшава. Украина не подписала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе исключительно из-за позиции главы Украинского государства Виктора Януковича, а не из-за недостаточной финансовой поддержки со стороны ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск после заседания Совета национальной безопасности Польши, которое было посвящено обсуждению ситуации в Украине.

"Нельзя дать себя убедить, что Украина не подписала Соглашение об ассоциации из-за того, что Польша или Евросоюз не хотели дать денег. Нужно четко сказать: Президент Янукович лишь по ему известным причинам не подписал Соглашение об ассоциации, которое было хорошо подготовлено", - сказал он.

Туск, отвечая на вопрос журналистов, также прокомментировал одну из записей главы МИД Польши Радослава Сикорского в Twitter, в которой он назвал "коррумпированной" украинскую экономику.

Премьер сказал, что понял, какую цель преследовал министр, но заметил, что Twitter является специфическим инструментом и не всегда соответствующим для того, чтобы заниматься дипломатией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гражданские протесты в Украине