Премьер призывает ЕС включиться в переговоры Украины и России

Премьер-министр Украины Николай Азаров призывает Европейский Союз присоединиться к переговорам, которые проводят Украина и Россия по разрешению торговых проблем, которые возникли из-за подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации и могут возникнуть после его подписания, а также компенсировать экономические потери, которые Украина может понести в результате осложнения торгово-экономических отношений с Россией после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров заявил в ходе встречи с послами европейских стран и США, которая проходит сегодня в Киеве.

Он отметил, что Россия согласилась проводить такие переговоры за несколько дней до запланированной даты подписания Соглашения об ассоциации. По этой причине Украине пришлось отказаться от подписания документа 29 ноября. Вместе с тем, Азаров выразил надежду, что ЕС пересмотрит свою позицию и включится в трехсторонние переговоры для разрешения проблемных вопросов.

“Мы именно из-за Соглашения об ассоциации получили проблемы с нашими российскими партнерами. Это же правда. Вы можете сказать: но мы то тут при чем. Но вы же нам не посторонние партнеры, мы же с вами хотим строить отношения стратегического партнерства на долговременной основе. Значит, наши проблемы должны восприниматься и как ваши проблемы. Я хотел бы сказать одно, что все можно урегулировать, было бы желание. У нас такое желание есть (проводить трехсторонние переговоры - УНИАН). Главное, чтобы и у вас было желание понимать наши проблемы и участвовать в их решении», - сказал Азаров.

Он выразил уверенность в том, что переговоры в трехстороннем формате смогут принести положительный результат.

«Это была бы очень продуктивная встреча. Мы могли бы сразу снять все те противоречия, которые возникают, и найти компромиссное решение», - сказал Азаров.

Азаров также отметил, что Украина крайне заинтересована в урегулировании торгово-экономических отношений с Россией и нахождении компенсаторов потерь, которые могут произойти в результате действия зоны свободной торговли с Евросоюзом.

«И вот здесь мы бы просили Европейский Союз рассмотреть вопрос об оказании Украине финансовой помощи», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. Как позже сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, переговоры об ассоциации будут приостановлены до тех пор, пока не разрешится вопрос о предоставлении со стороны Европейского Союза компенсаций потерь Украины, которые могут произойти от снижения торговли с РФ и странами СНГ в случае подписания Украиной документа.

В то же время Кабмин поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики “предложить Европейскому Союзу и Российской Федерации создать комиссию на трехсторонней основе для разработки комплекса вопросов, направленных на возобновление потерянных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений; возобновить активный диалог с Российской Федерацией и другими странами Таможенного союза и государствами - членами Содружества Независимых Государств об оживлении торгово-экономических связей с целью сохранения и укрепления совместными усилиями экономического потенциала государства”, - говорится в распоряжении.

В свою очередь Европейский Союз не видит возможностей подключить Россию к переговорам Украины и Евросоюза об ассоциации.

Так, в частности, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу назвал идею таких переговоров неприемлемой, отметив, что когда речь идет о двусторонних переговорах, третья сторона - лишняя.

29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.