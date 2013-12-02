Украина и ЕС собираются проанализировать текст Соглашения об ассоциации

Украина намерена совместно с ЕС дополнительно проанализировать текст Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай Азаров сказал на встрече с послами.

Он отметил, что для продолжения переговоров по анализу и подготовке к подписанию в Брюссель в ближайшее время отправится делегация во главе с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым.

Он также не исключил, что после анализа документа текст соглашения может быть изменен.

Азаров отметил, что с просьбой внести корректировки в документ обратились некоторые промышленники Украины, поскольку, по их мнению, парафированный текст слишком открывает украинский рынок.

«Но сейчас давайте не будем загадывать, надо ли изменять формулировки определенных статей договора или не надо. Я же не хуже вашего понимаю, насколько это трудный или почти невозможный процесс в уже подготовленном и парафированном соглашении. Но мы хотели бы обсудить те положения, которые нас беспокоят», - сказал Азаров.

При этом он подчеркнул, что продолжает придерживаться мнения, что подготовленный документ является компромиссным вариантом между Украиной и ЕС.

Ранее Азаров сообщил, что в ближайшее время в Европейскую комиссию в Брюссель поедет украинская делегация для обсуждения тех проблем, которые возникли и отсрочили подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Азаров также высказал надежду, что после дополнительного анализа Соглашения об ассоциации документ все-таки будет подписан.

«Мы бы хотели, чтобы сейчас, пока у нас есть такое время, чтобы мы еще и еще раз посмотрели на эти конкретные технические нормы (в разделе соглашении о зоне свободной торговли - УНИАН), а я и раньше стоял на позиции и сейчас стою на позиции, что мы можем и должны подписать это соглашение. И я думаю, что мы его подпишем», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, сегодня на сайте Еврокомиссии появилось сообщение, что Баррозу и Янукович договорились организовать визит украинской делегации для обсуждения некоторых аспектов Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

Однако, отмечается в сообщении на сайте ЕК, Баррозу отверг возможность новых переговоров относительно текста Соглашения, которое уже парафировано.

"Во время телефонной беседы Президент Украины попросил Европейскую комиссию принять делегацию из Украины для обсуждения некоторых аспектов Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Президент Баррозу подтвердил готовность Европейской комиссии принять такую делегацию на должном уровне. Он подчеркнул, что Европейская комиссия готова обсуждать аспекты реализации соглашений, которые уже парафированы, но не возобновлять какие-либо переговоры. Эти условия были приняты Президентом Януковичем, и было решено, что время и уровень консультаций должны быть согласованы через соответствующие дипломатические каналы", - говорится в сообщении Еврокомиссии.