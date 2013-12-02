Янукович не отказался от визита в Китай

Президент Украины Виктор Янукович все же летит на текущей неделе в Китай с государственным визитом, рассчитывая на подписания ряда важных двусторонних экономических соглашений.

“Готовится к подписанию большое число различных соглашений, в том числе инвестиционных для Украины», - сообщил глава государства в интервью ряду общенациональных каналов.

“Хотя у нас внутренняя ситуация не очень хорошая для визитов, но если я, условно говоря, откажусь от визита, то потеряет экономика государства», - добавил Янукович.

Как сообщал УНИАН, 3-6 декабря 2013 года запланирован государственный визит Януковича в Китайскую Народную Республику. Визит будет осуществлен по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

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