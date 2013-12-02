Азаров уверяет, что ни он сам, ни Президент не знали об операции по разгону Евромайдана

Премьер-министр Украины Николай Азаров уверяет, что ни Президент Украины Виктор Янукович, ни он сам не знали, что готовится операция по разгону Евромайдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с иностранными послами.

«Я вам говорю абсолютно откровенно, ни Президент, ни премьер-министр не знали о проведении этой операции. Во-первых, по масштабам, она, видимо, намечалась достаточно мелкой. То есть, на этой площади было около 200 человек и, видимо, руководство милиции пыталось вытеснить их и освободить место для новогодней елки. Меня на другой день спрашивают: что вам загорелось, почему, неужели нельзя было неделю подождать? Этот майдан не имел абсолютно никакого значения для нас. Ну что могли значить 200 человек, 100 человек, 1000 человек на этой площади? Ну, я же говорю, они стояли неделю, и никто к ним никаких мер не предпринимал. Постояли бы еще на этой неделе, пока не надоело бы», - отметил премьер.

Но, как отметил Азаров, есть люди, которые решили решить проблему иным образом.

«Я думаю, что если бы они их просто вытеснили, а для этого у них были все возможности, то все было бы в рамках закона. Но возникло противостояние и произошло то, что вызвало осуждение Президента и правительства», - добавил премьер.

Азаров также добавил, что эта ситуация скомпрометировала и его, и правительство, и Президента.

«И по большому, счету не имеет значения, знали мы об этом, или не знали. Видимо, поэтому было подано четкое указание руководству Министерства внутренних дел не применять силу ни при какой ситуации. Но вы прекрасно знаете, как действуют правоохранительные органы. Они сохраняют беспристрастие только тогда, когда к ним не применяют насилие. Попробуйте осуществить прямое насилие в адрес полицейского в Германии... Ну вот и наши такие. Они, по-моему, не могут быть другими. То есть, если человек не нарушает никаких правил закона, если человек прав, то и милиция не имеет право применять к нему силу», - подчеркнул глава правительства.

Азаров напомнил также, что все события на Майдане той ночью задокументированы, и все виновные будут наказаны.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около четырех часов утра тысячи бойцов спецподразделения «беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их палками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Смотрите видео: http://5.ua/euromaidan/67566-YEVROMAIDAN-ROZIHNALY-YAK-TSE-BULO-SIUZHET-VIDEO

Главный врач Киевской станции скорой помощи Анатолий Вершигора на брифинге сообщил, что медицинская помощь была оказана 35 пострадавшим от милиции в результате ночного разгона акции на Майдане Незалежности.

Те, кому удалось спастись с Майдана Незалежности, нашли убежище в Михайловском соборе на территории монастыря, который продолжительное время был окружен бойцами спецподразделения. Чтобы поддержать участников Евромайдана, туда стали приходить граждане. Вечером 30 ноября на Михайловской площади, по разным данным, находились от 20 до 40 тысяч граждан.

В воскресенье, 1 декабря, декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек.

Однако провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

В понедельник, 2 декабря, акции протеста продолжились.