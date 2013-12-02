ТОП-10 (2 декабря)

В ближайшие дни Украина возобновит переговоры с Евросоюзом - Кожара

Проект госбюджета-2014 пока не подготовлен из-за неясности цены газа - Азаров

Президент Польши созовет Совбез для согласования экономической поддержки Украины

Профицит платежного баланса Украины составил 1,1 млрд долл.

Импорт газа в Украину через Польшу увеличился за месяц в 6,5 раза

Рада завтра рассмотрит вопрос о недоверии Кабмину

Баррозу примет делегацию Украины для обсуждения ассоциации с ЕС

Польша планирует подготовить новый план евроинтеграции Украины

Нацбанк вышел на рынок с интервенциями и предлагает доллар по 8,15 грн/долл - источник

Нацбанк не вводил никаких ограничений на кредитном и валютном рынках - Соркин

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В ближайшие дни Украина возобновит переговоры с Евросоюзом - Кожара

В ближайшие дни официальная делегация Украины отправится в Брюссель, чтобы возобновить активный диалог с Евросоюзом относительно подписания Соглашения об ассоциации. Об этом в эфире программы ТСН-Неделя заявил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.

Он отметил, что планируется обсуждение стоимости газа и вопросов финансовой помощи международными организациями. Также стороны должны рассмотреть проблему падения товарооборота между Украиной и ЕС.

О формате переговоров Кожара ничего не сообщил.

Как известно, на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе украинская власть не подписала Соглашение об ассоциации, вместо этого предложила представителям ЕС вариант приобщения России к обсуждению положений Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Европейские должностные лица на такое предложение не согласились.

С 21 ноября по всей стране проходят акции в поддержку евроинтеграции Украины.

В ночь на 30 ноября «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.

1 декабря на улицы столицы вышли до 500 тысяч граждан. Многолюдные акции состоялись также в регионах Украины и за рубежом.

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Проект госбюджета-2014 пока не подготовлен из-за неясности цены газа - Азаров

Проект госбюджета на 2014 год еще не подготовлен, поскольку пока не ясно, какой будет цена газа, закупаемого у Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью телеканалу «Интер», отвечая на вопрос, понятно ли, какой будет цена газа, и почему нет проекта госбюджета.

«Нет (не понятна – УНИАН), поэтому и бюджета еще нет», - сказал Азаров.

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Президент Польши созовет Совбез для согласования экономической поддержки Украины

Президент Польши Бронислав Коморовский пообещал в ближайшие дни созвать Совет безопасности с участием оппозиции для выработки единой линии поддержки Украины.

"В ближайшие дни надо созвать Совет национальной безопасности, на котором представители исполнительной власти могли бы поделиться своими замечаниями и замыслами с оппозицией и парламентскими силами в Польше", - сказал Коморовский журналистам в воскресенье, отметив, что Совбез - единственная платформа для встреч представителей власти с парламентскими партиями.

Речь может пойти об экономической поддержке Украины на случай возвращения властей к процессу евроинтеграции, сказал он, передает РИА «Новости»."Если хотим не только словами поддержать Украину, то надо задуматься над тем, как мы можем помочь и заинтересовать другие страны, если сценарий будет положительным, заинтересовать Украину подписанием Соглашения об ассоциации, насколько мы как общество и как государство готовы принять участие в программе поддержки Украины, находящейся в трудном экономическом положении", - сказал Коморовский.

Президент не исключил, что в скором времени сможет поговорить об этом по телефону с главой Украины Виктором Януковичем.

"Встреча может быть использована для построения общего польского взгляда на то, что Польша должна сделать для построения новых шансов интеграции Украины с западным миром", - сказал польский Президент.

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Профицит платежного баланса Украины составил 1,1 млрд долл.

Профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в январе-октябре текущего года составил 1,1 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года платежный баланс был сведен с дефицитом 2,8 млрд долл., сообщается на сайте Нацбанка.

По информации НБУ, в октябре сводный платежный баланс пятый месяц подряд сведен с процифитом, который за месяц составил 0,5 млрд долл., что в 4 раза меньше дефицита в 2 млрд долл. в октябре прошлого года. В то же время, с начала текущего года сводный платежный баланс остался положительным, сальдо составило 1,1 млрд долл., в то время как за аналогичный период 2012 года дефицит составлял 2,8 млрд долл.

Дефицит текущего счета в октябре почти не изменился по сравнению с октябрем предыдущего года и составил 1,9 млрд долл., в целом за 10 месяцев он составил 12,3 млрд долл. по сравнению с 11,4 млрд долл. в 2012 году. Экспорт товаров в октябре составил 5,7 млрд долл., что на 10,6% меньше по сравнению с октябрем 2012 года. Так объемы экспорта продукции АПК сократились на 9% из-за снижения цен вследствие высокого мирового урожая. Экспорт продукции машиностроения снизился на 27,8% из-за снижения в 2 раза поставок железнодорожных вагонов в Россию вследствие насыщения данного рынка этим товаром. Сокращение поставок химической продукции на 31,1% обусловлено снижением экспорта удобрений (в 6 раз) из-за переориентации одного из основных производителей удобрений на удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Одновременно, возобновление деловой активности на Ближнем Востоке способствовало увеличению поставок черных металлов (на 5,4%).

Снижение импорта товаров на 2,7% по сравнению с октябрем 2012 года - до 8,0 млрд долл. обусловлено сокращением неэнергетического импорта (на 5,8%) по сравнению с октябрем 2012 года. Второй месяц подряд после введения утилизационного сбора сокращаются поставки легковых автомобилей (на 20,4%), вследствие чего импорт продукции машиностроения снизился на 16%. Импорт химической промышленности сократился на 9,8% в связи с уменьшением поставок фармацевтической продукции. Рост энергетического импорта произошел за счет роста физических объемов импорта газа (на 14,7%) и увеличения поставок нефти (в 4,3 раза) после возобновления работы Одесского НПЗ.

По информации Нацбанка, сальдо по капитальному и финансовому счету в октябре т.г. было положительным и составило 1,4 млрд долл. по сравнению с дефицитом 194 млн долл. в октябре 2012 года, что обусловлено формированием положительного сальдо по статье "торговые кредиты", а также снижением оттока наличной валюты вне банков (в 6,7 раза). С начала года положительное сальдо капитального и финансового счета составило 13,4 млрд долл. (за 10 месяцев 2012 года - 8,6 млрд долл.)

В октябре второй месяц подряд объемы возврата кредитов прямого инвестора в реальном секторе превысили приток акционерного капитала, в связи с чем отрицательное сальдо по прямым иностранным инвестициям составляло 82 млн долл. За январь-октябрь т.г. положительное сальдо по прямым иностранным инвестициям составляло 2,4 млрд долл. Положительное сальдо по кредитам и облигациям в октябре в размере 222 млн долл. было сформировано благодаря чистому притоку долгового капитала в реальный сектор на 215 млн долл., в то время как объемы новых привлечений по кредитам и облигациям сектора общегосударственного управления и банковского сектора почти равнялись уровню текущих выплат.

В октябре 2013 года прирост наличной валюты вне банков составил 241 млн долл., что в 6,7 раза ниже по сравнению с октябрем 2012 года. За десять месяцев отток наличной валюты вне банков составил 2 млрд долл., что в 3,2 раза меньше, чем в предыдущем году. В октябре было совершено плановое погашение кредита МВФ на 651 млн долл., в результате по состоянию на 1 ноября объемы международных резервов составляли 20,6 млрд долл., что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 2,5 месяцев.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины в январе-сентябре текущего года составил 1,5 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года платежный баланс был сведен с дефицитом 0,8 млрд долл., при этом в сентябре платежный баланс четвертый месяц подряд был сведен с дефицитом, который за месяц составил 0,1 млрд долл.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом - до 4,174 млрд долл.

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Импорт газа в Украину через Польшу увеличился за месяц в 6,5 раза

Импорт газа в Украину через Польшу в прошлом месяце вырос по сравнению с октябрем в 6,5 раза - до 91 млн c 14 млн кубометров, в то время как поставки через Венгрию сократились почти в 2 раза.

Об этом свидетельствуют оперативные данные операторов газотранспортных сетей польской Gaz System и венгерской FGSZ Ltd, которыми располагает УНИАН.

В ноябре т.г. поставки газа через Польшу по сравнению с ноябрем прошлого года увеличились в 3,5 раза.

Среднесуточные поставки через польскую газотранспортную систему в прошлом месяце составляли около 3 млн кубометров, а через венгерскую - 4,5 млн кубометров.

С ноября 2012 года, когда Украина начала поставки через Польшу, было импортировано почти 900 млн кубометров газа, а из Венгрии (с июня 2013 года) - более 1 млрд кубометров газа.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Словакия и Украина подпишут соглашение о реверсных поставках газа Украине объемом свыше 10 миллиардов кубических метров на этой неделе.

Украина с ноября 2012 года, в связи с завышенной ценой на российский газ, начала покупать его в странах Евросоюза. На сегодняшний день реверсные поставки идут через Польшу, Венгрию, ведутся переговоры по данному вопросу с Румынией. «Газпром» обвинил Украину в «непрозрачности реверса» газа из Европы. Киев считает претензии безосновательными.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии и Польши), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши, РФ).

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Рада завтра рассмотрит вопрос о недоверии Кабмину

Завтра в Верховной Раде будет рассматриваться вопрос относительно выражения недоверия Кабинету министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко во время брифинга в Штабе национального сопротивления.

“Завтра будет выноситься законопроект, поданный тремя лидерами оппозиционных фракций, об отставке правительства”, - сказал он.

Ранее сегодня профильный комитет ВР рекомендовал парламенту принять постановление о недоверии правительству.

В частности, за соответствующее решение проголосовали 8 членов Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления - Виталий Кличко, Владимир Бондаренко, Руслан Князевич, Наталия Новак, Давид Жвания, Олег Сиротюк. Василий Гладий, Николай Федорук.

Все они являются членами оппозиционных фракций.

В то же время на заседании Комитета народный депутат Украины Олег Параскив (фракция ПР) воздержался при голосовании за данное решение.

Давид Жвания считает, что нынешнее правительство должно быть отправлено в отставку, а следующее правительство должно быть коалиционным. По его словам, это был бы политический выход в нынешней ситуации.

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что правительство должны создавать при участии Партии регионов и представителей, предложенных оппозиционными фракциями парламента, Жвания ответил, что это было бы целесообразно.

Он напомнил, что такой вариант возможен, поскольку было решение Конституционного суда Украины об отмене конституционной реформы. В то же время парламентом не было имплементированно решение КСУ, в частности о формировании правительства.

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Баррозу примет делегацию Украины для обсуждения ассоциации с ЕС

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу согласился принять "на должном уровне" специальную делегацию из Украины для обсуждения некоторых аспектов Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, сообщает Европейская комиссия.

Однако, отмечается в сообщении на сайте ЕК, Баррозу отверг возможность новых переговоров относительно текста Соглашения, которое уже парафировано.

"Во время телефонной беседы Президент Украины попросил Европейскую комиссию принять делегацию из Украины для обсуждения некоторых аспектов Соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Президент Баррозу подтвердил готовность Европейской комиссии принять такую делегацию на должном уровне. Он подчеркнул, что Европейская Комиссия готова обсуждать аспекты реализации соглашений, которые уже парафированы, но не возобновлять какие-либо переговоры. Эти условия были приняты Президентом Януковичем, и было решено, что время и уровень консультаций должны быть согласованы через соответствующие дипломатические каналы", говорится в сообщении Еврокомиссии.

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Польша планирует подготовить новый план евроинтеграции Украины

Варшава. Польша планирует подготовить новый план действий, направленный на евроинтеграцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом заявил Президент Польши Бронислав Коморовский сегодня после заседания Совета национальной безопасности страны, которое было посвящено обсуждению последних событий в Киеве.

"Мы договорились с главой правительства, что возьмемся за создание нового плана действий Польши как в контексте общеевропейском и целого западного мира, так и в контексте Украины и польского соседства в этой новой реальности после саммита в Вильнюсе", - сказал Коморовский.

"Мы по-прежнему убеждены, что это большой вызов, но также большая ответственность – работа Польши, направленная на успех "Восточного партнерства", особенно с учетом Украины", - отметил глава Польского государства.

В свою очередь, глава польского правительства Дональд Туск назвал задачей поляков позаботиться о том, чтобы "большая игра относительно будущего Украины не завершилась драматическим и неожиданным финалом".

Туск также подчеркнул важность общей позиции польских политиков в деле Украины, назвав подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации украинцев с Евросоюзом заслугой 20-ти лет деятельности польских политиков.

В сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности Польши не участвовал лидер крупнейший оппозиционной польской партии "Закон и справедливость" (PIS) Ярослав Качинский.

Пресс-секретарь партии Анджей Дуда объяснял накануне заседания отсутствие Качинского на этом мероприятии тем, что лидер PIS не разделяет неэффективную, по его мнению, политику польской власти относительно Украины.

Кроме этого, он отметил, что Совет национальной безопасности является лишь совещательным органом, который не имеет полномочий принимать обязующие решения, заявив, что этот институт служит лишь для улучшения имиджа Президента Польши.

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Нацбанк вышел на рынок с интервенциями и предлагает доллар по 8,15 грн/долл - источник

Национальный банк Украины сегодня вышел на межбанковский валютный рынок с интервенциями, предлагая доллар по курсу 8,15 грн/долл. при рыночном курсе 8,24 грн/долл, сообщил УНИАН участник рынка.

«Сегодня НБУ объявил интервенции по 8,15, что ниже текущего рыночного курса в 8,24», - сказал собеседник агентства.

По его словам, таким образом Нацбанк сохраняет стабильность на межбанковском валютном рынке.

«НБУ и госбанки будут делать все возможное, чтобы сохранить стабильность курса и не допустить существенного оттока банковских вкладов», - добавил собеседник.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в октябре продолжил практику валютных интервенций, которую регулятор возобновил в сентябре после 4-месячного перерыва, и направил на поддержку гривни 297 млн долл. (в эквиваленте), что вдвое меньше предыдущего месяца.

Сегодня глава Нацбанка Игорь Соркин заявил, что в случае необходимости регулятор готов увеличить свое участие во всех сегментах денежно-кредитного рынка для обеспечения равновесия и нивелирования всех рисков.

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Нацбанк не вводил никаких ограничений на кредитном и валютном рынках - Соркин

Национальный банк Украины не вводил никаких ограничительных мер на денежно-кредитном и валютном рынках, сообщил глава НБУ Игорь Соркин в обращении, размещенном на сайте регулятора.

«Национальный банк Украины не вводил никаких ограничительных мер на денежно-кредитном и валютном рынках», - сказал Соркин.

«Более того, Нацбанк в случае необходимости готов увеличить свое участие во всех сегментах денежно-кредитного рынка для обеспечения равновесия и нивелирования всех рисков», - добавил глава НБУ и отметил, что территориально-разветвленная система Нацбанка позволяет это сделать.

По словам Соркина, банки Украины неоднократно доказывали свою способность работать в любых условиях, и согласованная позиция Национального банка и банковской системы всегда была залогом экономического роста страны.

«Призываю всех быть уверенными в работе банковской системы и сохранности собственных сбережений», - отметил глава НБУ. По его словам, сегодня в украинском обществе нет никого, кто был бы заинтересован в дестабилизации экономической ситуации.

«Со своей стороны Нацбанк как регулятор банковского рынка был и всегда будет оставаться на страже интересов экономики Украины и ее граждан», - резюмировал Соркин.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ряде интернет-изданий появилась информация о решении правления Нацбанка от 2 декабря №6565 «Об ограничении оборота денежных средств в особый период в целях сокращения и ограничения негативных последствий массового оттока средств из оборота банковской системы», которая впоследствии была опровергнута пресс-службой Нацбанка как недостоверная.

УНИАН